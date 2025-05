Número 3 do mundo, Hugo Calderano disputa, neste sábado (24), uma inédita semifinal de Mundial de Tênis de Mesa de Doha (Catar). O adversário do brasileiro é o chinês Liang Jingkun, quinto melhor do planeta. Quem vencer decide o título contra outro mesatenista da China, Chuqin Wang, segundo favorito, algoz do sueco Truls Moregard, por 4 sets a 1, num duelo de ex-vice-campeões mundiais. A partida começa logo após a segunda semifinal de duplas femininas e terá transmissão pelo SporTV e CazéTV. ➡️Clique para assistir na CazéTV.

Na sexta-feira, nas quartas de final, Calderano superou o sul-coreano An Jaehyun, 17º do ranking, por 4 sets a 1 (vídeo abaixo). Como não há disputa pelo bronze no torneio, o brasileiro já garantiu uma inédita medalha para o país no Mundial.



Calderano disputa o Mundial pela sétima vez

O melhor brasileiro da história está disputando o Mundial pela sétima vez. A estreia do brasileiro aconteceu em 2013, aos 17 anos, quando foi eliminado na primeira fase. A melhor campanha do carioca na competição até então aconteceu em 2021, quando avançou até as quartas de final.

Maior nome do tênis de mesa das Américas, Hugo Calderano vem empilhando conquistas históricas na temporada 2025. Após conquistar o título inédito da Copa do Mundo, em abril, ele garantiu a primeira medalha no Mundial da modalidade ao chegar pela primeira vez à semifinal da competição. O Lance! listou alguns feitos importantes realizados pelo atleta.

Melhor resultado em Olimpíadas

Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio, Hugo Calderano chegou às oitavas de final, igualando o que era até então o melhor resultado do país, feito realizado por Hugo Hoyama, 20 anos antes, em Atlanta. De 2016 em diante, Calderano apenas melhorou a própria marca, indo cada vez mais longe nos Jogos Olímpicos: em Tóquio, chegou às quartas de final e, três anos depois, em Paris, foi semifinalista.

continua após a publicidade

Título inédito da Copa do Mundo

Em abril deste ano, Calderano desbancou Lin Shidong, líder do ranking mundial, e conquistou seu primeiro título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. A conquista não foi histórica apenas para o esporte brasileiro, já que Hugo se tornou o primeiro atleta de fora da Ásia e Europa a realizar este feito.