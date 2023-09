Considerado como o terceiro maior evento esportivo de seleções nacionais do planeta, a Copa do Mundo de Rugby (Rugby World Cup) terá início no dia 8 de setembro com a França como país sede. Atrás apenas da Copa do Mundo da FIFA e dos Jogos Olímpicos em termos de impacto econômico, a competição gerou em sua edição de 2019 (disputada no Japão), 4,3 bilhões de libras.