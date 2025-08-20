Brasileiras ficam fora das finais de arco e bola no Mundial de Ginástica Rítmica
Brasileiras agora buscam as finais do individual geral, das maças e das fitas
As brasileiras Barbara Domingos e Geovanna Santos ficaram fora das finais de arco e bola do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025. Elas disputaram a classificação dos aparelhos nesta quarta-feira (20), na estreia do Mundial no Rio de Janeiro, mas ficaram fora da zona de classificação das finais.
Para estar na final de cada aparelho, é necessário que a ginasta feche o dia entre as oito primeiras. No arco, Geovanna Santos foi décima, enquanto Barbara Domingos ficou com a 11ª posição. Na bola, elas foram, respectivamente, nona e 11ª.
Para a final do individual geral, as brasileiras precisam se manter entre as 18 primeiras. Geovanna soma 55.900 pontos no agregado, enquanto Barbara possui 55.600 pontos. Elas fecharam o primeiro dia, respectivamente, na oitava e 10ª posição.
Classificadas nas finais por aparelhos
BOLA
- 1º - Varfolomeev Darja (Alemanha) - 30.350 pontos
- 2º - Nikolova Stiliana (Bulgária) - 29.400 pontos
- 3º - Dragas Tara (Itália) - 29.000 pontos
- 4º - Sumkin Meital Maayan (Israel) - 28.650 pontos
- 5º - Raffaeli Sofia (Itália) - 28.350 pontos
- 6º - Ikromova Takhmina (Uzbequistão) - 28.300 pontos
- 7º - Keys Rin (Estados Unidos) - 28.100 pontos
- 8º - Karika Polina (Ucrânia) - 27.600 pontos
ARCO
- 1º - Varfolomeev Darja (Alemanha) - 30.600 pontos
- 2º - Onofriichuk Taisiia (Ucrânia) - 30.600 pontos
- 3º - Nikolova Stiliana (Bulgária) - 29.350 pontos
- 4º - Keys Rin (Estados Unidos) - 28.900 pontos
- 5º - Simakova Anastasia (Alemanha) - 28.800 pontos
- 6º - Wang Zilu (China) - 28.800 pontos
- 7º - Raffaeli Sofia (Itália) - 28.700 pontos
- 8º - Emir Hatice Gokce (Turquia) - 28.500 pontos
Classificação provisória para a final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (após arco e bola)
- 1º - Varfolomeev Darja (Alemanha) - 60.950 pontos
- 2º - Nikolova Stiliana (Bulgária) - 58.750 pontos
- 3º - Onofriichuk Taisiia (Ucrânia) - 58.150 pontos
- 4º - Raffaeli Sofia (Itália) - 57.050 pontos
- 5º - Keys Rin (Estados Unidos) - 57.000 pontos
- 6º - Dragas Tara (Itália) - 56.800 pontos
- 7º - Ikromova Takhmina (Uzbequistão) - 56.700 pontos
- 8º - Simakova Anastasia (Alemanha) - 56.050 pontos
- 9º - Sumkin Meital Maayan (Israel) - 55.950 pontos
- 10º - Santos Geovanna (Brasil) - 55.900 pontos
- 11º - Karika Polina (Ucrânia) - 55.700 pontos
- 12º - Domingos Barbara (Brasil) - 55.600 pontos
- 13º - Emir Hatice Gokce (Turquia) - 55.500 pontos
- 14º - Brezalieva Eva (Bulgária) - 55.500 pontos
- 15º - Lica Amalia (Romênia) - 54.750 pontos
- 16º - Sarantseva Anastasiya (Uzbequistão) - 54.650 pontos
- 17º - Matsusaka Reina (Japão) - 54.500 pontos
- 18º - Munits Daniela (Israel) - 54.250 pontos
Elas voltam ao tablado disputando a competição individual de fita e maça, no Grupo B desta quinta-feira (21). As atletas são as primeiras do grupo e se apresentam a partir das 9h (de Brasília). O Mundial de Ginástica Rítmica é transmitido no Sportv e na CazéTV.
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
O conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.
Programação do dia
Quinta-feira, 21 de Agosto
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C
