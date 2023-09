A segunda semifinal da Copa do Mundo de Basquete será entre gigantes. A Alemanha, seleção invicta na competição, fez mais uma vítima ao bater a Letônia por 81 a 79. A equipe europeia vai pegar os Estados Unidos, equipe tradicional e uma das maiores vencedoras da competição. O jogo será nesta sexta-feira (08), às 9:40 (Horário de Brasília), com transmissão na televisão fechada pela ESPN e StarPlus, no streaming.