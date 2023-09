MOMENTO POSITIVO

A queda na fase de grupos da Copa de 2022 parece não ter afetado a equipe do Equador, que faz um bom ano até aqui. Em um duplo amistoso contra a Austrália, na primeira Data Fifa, a equipe perdeu um jogo e venceu outro, com direito a virada e gols de Estupiñan e Pacho. Os dois compromissos seguintes contaram com o brilho de Enner Valencia para os triunfos. O centroavante, voando no Internacional, marcou o gol solitário do triunfo frente à Bolívia e deixou sua marca na vitória por 3 a 1 sobre a Costa Rica.