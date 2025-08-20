PARAGUAI - Nesta quarta-feira (20), o Brasil conquistou mais 11 medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Com destaques no atletismo, ginástica, wrestling, canoagem e triatlo, o país alcançou as 139 medalhas, sendo 59 ouros, 34 pratas e 46 bronzes.

Primeiras medalhas do dia

A canoagem de velocidade foi a primeira modalidade que trouxe medalhas para o Brasil esta quarta-feira (20). Mateus Nunes, começou o dia com a medalha de prata no C1 1000m, com marca de 4m23s98, atrás apenas do argentino Aramis Sanches. Lorrane Santos foi medalhista de bronze no C1 200m, com tempo de 50s67, atrás de Yisnoly Lopez, de Cuba, e Élizabeth Desrosiers, do Canadá. As provas da canoagem duram até este sábado (23).

Prata na ginástica

A seleção feminina da ginástica artística estreou no Pan Júnior com a medalha de prata por equipes. Isabel Aguilar, Francine Oliveira, Sophia Carvalho e Kauany Vitória garantiram 145.850 pontos na soma dos quatro aparelhos (solo, salto, trave e barras assimétricas), e ficaram em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, que somou 152.300 pontos. Canadá, com a medalha de bronze, completou o pódio.

Além da medalha por equipes, o Brasil também garantiu ginastas em todas as finais por aparelhos, que acontecem a partir desta quinta-feira (21).

Atletismo brilha novamente

Nesta quarta-feira (20), o atletismo trouxe cinco medalhas para o Brasil. A primeira a subir ao pódio foi Lays Silva, medalhista de bronze nos 100m com barreiras. A atleta completou a prova em 13s60, atrás da cubana Jocelyn Echazabal e de Maya Rollins, de Antigua e Barbuda.

Nos 400m rasos, Vinicius Galeno também garantiu o bronze, com marca de 45s83, atrás do jamaicano Jasauna Dennis e de Jaden Marchan, de Trinidad e Tobago. Ana Luisa Ferraz conquistou a prata no heptatlo, modalidade que premia as melhores atletas após disputas em sete disciplinas: 100m com barreiras, salto em altura, lançamento de peso, 200m rasos, salto em distância, lançamento de dardo e 800m.

A surpresa ficou por conta de Matheus Lima nos 400m com barreiras. O brasileiro, que vem fazendo uma excelente temporada, com direito a pódio da Diamond League, era o favorito ao ouro, mas não conseguiu repetir o desempenho da semifinal. Mesmo assim, com tempo de 48s23, garantiu a medalha de prata.

Ana Luisa Ferraz foi prata no heptatlo (Foto: Ana Patricia/COB)

Bronzes no triatlo e wrestling

Em Encarnação, sede das disputas do triatlo, Julia Visgueiro conquistou a medalha de bronze, com tempo de 1h00m08. Naomi Ruff, dos Estados Unidos, e Sidney Clement, do Canadá, ficaram com ouro e prata.

No wrestling, o Brasil contou com dois atletas no pódio. Wesley Barros, da categoria 130kg, e Kauan Ferreira, 87kg, faturaram a medalha de bronze.

