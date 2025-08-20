O caminho do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei: Histórico e a busca pelo topo

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino Sub-21 começa sua caminhada no Campeonato Mundial da categoria em busca do seu quinto título. O último troféu foi conquistado em 2009, e agora, sob o comando do técnico Anderson Rodrigues, o Brasil chega à China com a missão de trazer o ouro para casa. O Brasil integra o Grupo C da competição, ao lado de Bulgária, Colômbia, Cuba, Japão e República Tcheca.

Brasil disputa do Mundial sub-21 de vôlei masculino

Convocados da Seleção Brasileira

Ponteiros: Bernardo Otávio, Felipe Parra, JP Ávila, Martos, Thiago Vaccari e Vinícius Henrique.

Oposto: Bryan Lucas e Luiz Eduardo Moraes

Levantadores: Bruno Albuquerque e Flaviano

Centrais: Henrique Gudes, Yan Patrick e Willian dos Santos

Líbero: Bandini e João Centola

A estreia da equipe será nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 3h (horário de Brasília), contra o Japão. A partida inaugural acontece na cidade de Jiangmen e terá transmissão ao vivo através do canal do YouTube da Volleyball World.

O Brasil participa da 23ª edição do torneio, que reúne 24 seleções de vôlei masculino sub-21. A equipe brasileira já levou o título quatro vezes, mas a última conquista foi em 2009. Desde então, o time garantiu uma prata em 2013 e um bronze em 2019.

No ranking histórico da competição, a Rússia lidera com seis troféus (10, se considerarmos os títulos da União Soviética). A República Islâmica do Irã é a atual campeã, buscando manter o seu domínio. O Brasil chega forte, com a missão de somar mais um título a essa galeria e voltar ao lugar mais alto do pódio.

Como chega o Brasil

A equipe do técnico Anderson Rodrigues começou a preparação em maio no Centro de Desenvolvimento de Voleibol Saquarema Enel Brasil. Os treinamentos também passaram pelo Centro de Treinamento da CBV na Europa, na região de La Moselle, na França, e aclimatação na Coreia do Sul. No período internacional da preparação, a equipe realizou 12 amistosos, entre eles contra seleções sub-21 da França, da Alemanha, da Bulgária e da Coreia do Sul.

— Este é um time alto, de grande potencial físico. Temos valores interessantes para a continuidade dentro da seleção brasileira. Nossa função é dar um direcionamento para esses talentos. Fizemos partidas contra os times sub-23 e universitário do Brasil dentro do período de treinos em Saquarema, aproveitamos para simular situações que enfrentaremos no Mundial, como o saque forçado da Bulgária, e durante as partidas que fizemos em La Moselle e na Coreia do Sul refinamos o nosso modelo de jogo — analisou Anderson.

Sobre o comando de Anderson Rodrigues desde maio de 2024, a Seleção Sub-21 e já levou o Brasil ao título do Campeonato Sul-Americano 2024, que rendeu a vaga no Mundial. O técnico também já trabalhou ao lado de grandes noves da equipe adulta, como Darlan, Lukas Bergmann e Thiery.

Agenda do Brasil na fase de grupos no Mundial sub-21

Brasil x Japão – Quinta-feira, 21 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Colômbia – Sexta-feira, 22 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x República Tcheca – Sábado, 23 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Cuba – Segunda-feira, 25 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Bulgária – Terça-feira, 26 de agosto, às 3h (Brasília)