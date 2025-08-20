Medalhista olímpica, Tati Weston-Webb anuncia gravidez

A surfista Tatiana Weston-Webb, medalhista olímpica de prata em Paris e uma das principais atletas do mundo na modalidade, anunciou nesta quarta-feira (20) que está grávida de seu primeiro filho com o também surfista Jessé Mendes. A brasileira, que está na 17ª semana de gestação, espera uma menina.

— Ser mãe sempre foi um sonho para mim, e entrar nesse novo capítulo me faz sentir mais forte e emocionada do que nunca — afirmou Tatiana.

Em ano sabático, atleta interrompeu a pausa na carreira em junho para competir na etapa de Saquarema da WSL. Ela contou que estava grávida durante a competição.

— Foi incrível sentir que estávamos juntas no mar, mesmo tão no comecinho dessa jornada — disse.

Mesmo afastada das competições, Tati destacou que seguirá focada na carreira. Além disso, a atleta, que representa o Brasil nas competições internacionais apesar de ter crescido no Havaí, planeja ter a filha em território brasileiro.

— Meu objetivo é tentar voltar ao Championship Tour, da WSL, em tempo integral, em 2026, ainda mais forte e inspirada. Essa é só a primeira etapa de uma nova jornada, e espero que ela mostre a outras mulheres que não precisamos escolher entre nossos sonhos e a maternidade — declarou a surfista.

— Cada vez mais vemos que as mulheres podem, sim, ser atletas de alto rendimento e mães incríveis, principalmente quando temos o apoio de patrocinadores, parceiros, familiares e pessoas que acreditam no nosso potencial de brilhar nas duas jornadas — completou Tati Weston-Webb.

