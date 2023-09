Com a derrota contra a Letônia, o Brasil se despediu da Copa do Mundo de Basquete e perdeu a chance de garantir classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, a Seleção Brasileira ainda pode participar da modalidade nas Olimpíadas. Para isso, a equipe treinada por Gustavo de Conti precisará terminar o Pré-Olímpico do ano que vem entre as quatro melhores.