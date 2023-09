Qual é o tamanho da fortuna de Tom Brady, ex-jogador da NFL?

Ganhos como jogador



Em seu primeiro contrato na NFL, assinado com o New England Patriots em 2000, Brady faturou US$ 866,5 mil por três anos, com um bônus de assinatura de US$ 38,5 mil. Após ganhar a posição de titular e vencer o Super Bowl na temporada de 2001, Brady se tornou incontestável no time e assinou outros sete acordos com a franquia, com valores muito superiores. Ao total, o quarterback ganhou US$ 235 milhões em 20 anos com os Patriots, além de seis títulos da liga.



Em 2020, Tom Brady deixou a Nova Inglaterra rumo à Florida para assinar com o Tampa Bay Buccanneers. Em três anos, recebeu um total de US$ 97,8 milhões em salários e bônus e ainda conquistou mais um Super Bowl, o sétimo da carreira. Em fevereiro de 2023, ele anunciou sua aposentadoria como jogador.



