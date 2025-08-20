Brasil fará amistosos na Europa antes de Mundial de Vôlei masculino; veja datas

Após a conquista do bronze na Liga das Nações, não vai demorar para os torcedores voltarem a acompanhar a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei em ação. O elenco do Brasil está no Centro de Desenvolvimento de Vôlei em Saquarema, desde o dia 11 de agosto, para dar sequência aos treinamentos antes de partir para a Europa. Embora o Mundial seja o foco, a equipe de Bernardinho participará do tradicional Torneio Memorial Wagner entre os dias 29 e 31 ainda desse mês.

O roteiro da Seleção Brasileira está seguindo uma intensa rotina de treinos e jogos desde o início de junho, quando teve início a Liga das Nações de Vôlei (VNL). Os jogos do torneio internacional foram marcados por uma grande atuação da equipe masculina, que "sofria" com decisivas renovações no elenco. A saída da dupla entre Bruninho e Lucão é um exemplo dessas mudanças.

Com a conquista do bronze, no dia 3 de agosto, os jogadores e comissão técnica tiveram breves férias até segunda-feira passada (11), quando se reapresentaram à Seleção. Os treinos, então, voltaram com um novo objetivo em mente: o Mundial. Ainda com esse pensamento, o Brasil parte para Cracóvia, na Polônia, visando à disputa do torneio amistoso.

Em relação à programação geral, a equipe se mantém no Rio de Janeiro até terça-feira que vem, no dia 26 de agosto, quando enfim viaja para sua primeira parada na Europa. Apesar isso, o fim de semana será de folga para a delegação brasileira.

Brasil e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

O que é o torneio Memorial Wagner?

O anúncio que a Seleção Brasileira participaria da tradicional competição aconteceu em fevereiro deste ano. Criado em 2003, o torneio é organizado pela Fundação Hubert Jerzy Wagner, que homenageia um ex-jogador multicampeão de vôlei pela Polônia. A seleção é, além de "dona da casa", a maior vencedora, com 11 títulos conquistados.

Vale destacar, no entanto, que o Brasil foi campeão do torneio nas duas ocasiões em que participou, nos anos de 2010 e 2019.

Entre a VNL e o Mundial, os duelos amistosos estão agendados para os dias 29 a 31 de agosto. A competição mundial acontecerá entre os dias 12 a 28 de setembro. Antes disso, o Brasil terá uma disputa em formato de quadrangular contra a Argentina, a Polônia e a Sérvia. A última equipe, inclusive, está no mesmo grupo da Amarelinha no Mundial.