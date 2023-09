As duas partidas de terça-feira são Lituânia x Sérvia, às 5h45, e Itália x Estados Unidos, às 9h40, ambas no horário de Brasília. A Lituânia chega às quartas de final com 100% de aproveitamento e foi a única seleção que superou os EUA até o momento, justamente na última partida, realizada no domingo (3). As outras três equipes têm aproveitamento idêntico: quatro vitórias e uma derrota.