Ranking Biz: veja as franquias mais valiosas da NFL

As franquias mais valiosas da NFL



✔️ O Dallas Cowboys, avaliado em US$ 9 bilhões, é a franquia mais valiosa da NFL. New England Patriots, Los Angeles Rams e New York Giants completam o top 4 - todos com um valuation superior a US$ 6,5 bilhões.



✔️ No outro extremo, a franquia menos valiosa é o Cincinnati Bengals, avaliado em US$ 3,5 bilhões.



+ Duelo Lance! Biz – Brasil x Argentina: Qual país tem a seleção mais valiosa?



✔️ Para efeito de comparação, a mesma Forbes avalia o Real Madrid, o time de futebol mais valioso do mundo, em US$ 6 bilhões.