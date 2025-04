Confira seis grandes feitos que João Fonseca já alcançou em 2025

Mais jovem tenista entre os primeiros 278 do ranking mundial, João Fonseca, aos 18 anos, vem enfileirando façanhas, tanto na quadra dura quanto no saibro. Com quatro títulos desde dezembro do ano passado, (destaque para o ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro), o brasileiro, número 59 do mundo, é a grande sensação do circuito mundial. Depois do tenista nascido em Ipanema, os próximos atletas com a mesma idade são o japonês Rei Sakamoto (279º) e o norueguês Nicolai Kjaer (287º).



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Em janeiro, ao derrotar ninguém menos do que o russo Andrey Rublev (9º do mundo), em sua estreia em Grand Slams, no Aberto da Austrália, o brasileiro se tornou apenas o segundo adolescente a protagonizar tal feito desde 1973. O primeiro foi o croata Mario Ancic, algoz do suíço Roger Federer em Wimbledon, em 2002. Por ora, foi a maior vitória do tenista nascido em Ipanema.

Nessa partida contra Rublev, aliás, o forehand (direita) do brasileiro alcançou a incrível velocidade de 181km/h, o mais veloz do Aberto da Austrália.

continua após a publicidade

https://x.com/BastienFachan/status/1879162306325831888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1879162306325831888%7Ctwgr%5E5fa217c78842d913cf50bcbd82e44d5ef6fcab8b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcms.lancecorp.com.br%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D11532622action%3Dedit

No mês seguinte, em fevereiro, em Buenos Aires, se tornou o mais jovem sul-americano semifinalista em um torneio ATP desde Adelaide, em 2007, quando o argentino Juan Martin Del Potro protagonizou tal proeza.

continua após a publicidade

Ainda no torneio na capital argentina, o brasileiro, aos 18 anos e 179 dias, se tornou o mais jovem sul-americano a vencer um ATP.

Em março, ao derrotar o britânico Jacob Fearnley na estreia no Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca se tornou o terceiro adolescente sul-americano (e mais novo entre eles) a vencer uma partida nesse nível em múltiplas superfícies. Os outros foram o chileno Marcelo Ríos (ex-número 1 do mundo) e o argentino Guillermo Coria, ex-número 3. Em 2024, ele estreou em Masters 1000 derrotando o americano Alex Michelsen (70º) no saibro de Madri.

Ainda em março, se tornou o único sul-americano com mais de cinco vitórias na quadra dura, isso sem contar com o NextGen Finals, que João Fonseca venceu em dezembro, na Arábia Saudita (torneio que reúne os oito melhores da temporada).

João Fonseca volta às quadras em Madri

Eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, na segunda-feira, pelo australiano Alex De Minaur (11º) o brasileiro retornará ao circuito no Masters 1000 de Madri, que começa no dia 21 de abril.

O brasileiro soma, neste ano, apenas em ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, nove vitórias em 14 partidas. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira soma, além do título em Buenos Aires, os Challengers de Camberra, em janeiro, na Austrália, em Phoenix, em março.

- Tudo é uma experiência, acho que estou no caminho certo, fiz uma boa gira, três semanas muito boas, Indian Wells, Phoenix e Miami. Saldo muito positivo, tenho feito bom ano, me sentindo bem em quadra, bem fisicamente e mentalmente - disse o carioca de 18 anos, após a derrota para o australiano Alex De Minaur, 11º do mundo, em Miami.

No vídeo abaixo, a primeira vitória do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em Masters 1000, na estreia em 2024, em Madri: