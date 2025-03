João Fonseca alcança melhor ranking; Veja posições

Com Jakub Mensik, João Fonseca e o francês Arthur Fils, a NextGen segue brilhando no ranking da ATP. Duas semanas após o brasileiro alcançar o melhor ranking na carreira, o tcheco, um dia após conquistar, no Masters 1000 de Miami, o primeiro título como profissional, repetiu o feito. O algoz do sérvio Novak Djokovic na decisão de domingo (30) subiu nada menos que 30 posições e, agora, é o 24º do mundo, aos 19 anos. O tenista carioca, de 18 anos, eliminado na terceira rodada na Flórida, também ganhou uma colocação e está em 59º.





Nono tenista mais jovem a vencer um Masters 1000, Mensik também se tornou o segundo mais jovem a triunfar em Miami, atrás apenas do espanhol Carlos Alcaraz, campeão em 2022, aos 18 anos. E desde Tomas Berdych, em Paris, em 2005, que nehum tenista tcheco vencia um torneio desse nível.

- Cresci vendo Djokovic jogar, por causa dele, comecei no esporte. É um sentimento inacreditável - celebrou Mensik, no domingo.

Outro nome em alta da NextGen, assim como Fonseca e Mensik, é Arthur Fils, de 20 anos. O francês, derrotado pelo tcheco nas quartas de final, subiu três posições com as quartas de final na Flórida e está em 15º, seu melhor ranking.

Algoz de João Fonseca em Miami e eliminado nas oitavas, pelo italiano Matteo Berrettini, o australiano Alex De Minaur também subiu uma posição e está de volta ao top 10. Agora, como o 10º do mundo.

João Fonseca volta às quadras em Madri

O número 1 do Brasil retornará ao circuito no Masters 1000 de Madri, que começa no dia 21 de abril. Aliás, o torneio espanhol confirmou a participação do número 60 do mundo, chamando-o de 'grande sensação da ATP' e relembrando que o brasileiro, em fevereiro, ganhou o ATP 250 de Buenos Aires (o mais importante título da carreira, até agora). Ainda em 2025, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira conquistou os Challengers de Camberra, na Austrália, em janeiro, e de Phoenix, nos EUA, há duas semanas.

O brasileiro soma, neste ano, apenas em ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, nove vitórias em 14 partidas. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira soma, além do título em Buenos Aires, os Challengers de Camberra, em janeiro, na Austrália, em Phoenix, há duas semanas.

- Tudo é uma experiência, acho que estou no caminho certo, fiz uma boa gira, três semanas muito boas, Indian Wells, Phoenix e Miami. Saldo muito positivo, tenho feito bom ano, me sentindo bem em quadra, bem fisicamente e mentalmente - disse o carioca de 18 anos, após a derrota para o australiano Alex De Minaur, 11º do mundo, em Miami.

Além de João Fonseca, Djokovic também joga em Madri

Até hoje, o número 1 do Brasil soma quatro vitórias em Masters 1000. A primeira delas foi justamente em Madri, em 2024, aos 17 anos. Na ocasião, o brasileiro superou, na estreia, o americano Alex Michelsen (70º). Entretanto, na rodada seguinte, caiu diante do britânico Cameron Norrie (30º).

Há três semanas, no Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca derrotou, na primeira rodada, o britânico Jacob Fearnley (88º) e acabou superado, segunda fase, pelo campeão, o britânico Jack Draper (14º). Já em Miami, o tenista carioca superou o americano Learner Tien (66º) e o francês Ugo Humbert (19º).

Uma das atrações da edição deste ano em Madri será o retorno do sérvio Novak Djokovic, que não disputa o torneio desde 2022. Na ocasião, o ex-líder do ranking foi superado pelo campeão espanhol Carlos Alcaraz. Nole soma, na capital espanhola, três títulos, em 2011, 2016 e 2019.

Sérvio joga em Monte Carlo, semana que vem

Antes da capital espanhola, o sérvio, vice-campeão de Miami, disputa o Masters 1000 de Monte Carlo, que começa no dia 6 de abril. Com 99 troféus como profissional, Nole tentará o terceiro título no torneio, os dois primeiros foram em 2013 e 2015.



Abaixo, todos os campeões do Masters 1000 de Madri:



2024 Andrey Rublev (RUS)

2023 Carlos Alcaraz (ESP)

2022 Carlos Alcaraz (ESP)

2021 Alexander Zverev (ALE)

2019 Novak Djokovic (SER)

2018 Alexander Zverev (ALE)

2017 Rafael Nadal (ESP)

2016 Novak Djokovic (SER)

2015 Andy Murray (GBR)

2014 Rafael Nadal (ESP)

2013 Rafael Nadal (ESP)

2012 Roger Federer (SUI)

2011 Novak Djokovic (SER)

2010 Rafael Nadal (ESP)

2009 Roger Federer (SUI)

2008 Andy Murray (GBR)

2007 David Nalbandian (ARG)

2006 Roger Federer (SUI)

2005 Rafael Nadal (ESP)

2004 Marat Safin (RUS)

2003 Juan Carlos Ferrero (ESP)

2002 Andre Agassi (EUA)