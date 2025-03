Subindo cada vez mais no ranking, João Fonseca também vem colhendo os frutos com as premiações do circuito mundial. Após sua primeira campanha no Masters 1000 de Miami, quando parou na terceira rodada, o número 1 do Brasil já acumulou US$ 404,6 mil (pouco mais de R$ 2,3 milhões, na cotação atual).



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

continua após a publicidade

O valor alcançado pelo número 1 do Brasil e 59º do mundo já é maior do que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira embolsou em, praticamente, toda a temporada passada, sua primeira como profissional. Em todo o ano de 2024, João Fonseca ganhou US$ 779 mil (R$ 4,4 milhões), sendo que US$ 526,5 mil (R$ 3,006 milhões) vieram em dezembro, mais precisamente no dia 22, com o título invicto do NextGen Finals, na Arábia Saudita.

Em fevereiro de 2025, o título do ATP 250 de Buenos Aires (o mais importante da sua carreira, até agora) rendeu ao brasileiro US$100,160 (R$ 571 mil), seu maior valor arrecadado em uma única competição até agora no ano. A histórica campanha em Miami, por exemplo, rendeu a João Fonseca US$ 60,4 mil (R$ 345 mil).



continua após a publicidade

(Foto: Rio Open/Fotojump)

Premiação de João Fonseca em 2025 (US$406,640)

Masters 1000 de Miami (março, terceira rodada) - US$60,440

Challenger de Phoenix (março, campeão) - US$38,420

Masters 1000 de Indian Wells (março, segunda rodada) - US$37,650

Rio Open (fevereiro, estreia) - US$18,690

ATP 250 de Buenos Aires (fevereiro, campeão) - US$100,160

Aberto da Austrália (janeiro, segunda rodada) - A$200,000 (dólares australianos)

Challenger de Camberra (janeiro, na Austrália, campeão) - US$28,400