Confira a agenda de Hugo Calderano após título da Copa do Mundo

Após a conquista inédita da Copa do Mundo de tênis de mesa, Hugo Calderano já tem outros compromissos marcados para esta temporada. Nos dias 17 a 25 de maio, acontece o Mundial de Tênis de Mesa ITTF Doha 2025, que contará com os maiores talentos da modalidade. As partidas acontecem no complexo esportivo da universidade do Catar, que irá sediar os primeiros quatro dias de competição e o Lusail Multipupose Hall, que será o palco central do evento.

A competição é encarada como tão importante quanto a Copa do Mundo, vencida pelo brasileiro. Na edição de 2025 a disputa ficará nas categorias Simples Masculino, Simples Feminino, Duplas Masculinas, Duplas Femininas e Duplas Mistas. Cada partida da categoria simples será disputada em melhor de sete jogos e das duplas, em melhor de cinco.

Além de Hugo Calderano, a equipe brasileira será representada pelos atletas Eric Jouti, Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka. Nomes como Lin Shidong, nº1 do mundo e Wang Chuqin, nº 2, também estarão presentes nesta competição.

Após a conquista da Copa do Mundo ITTF, em Macau, na China, Hugo Calderano assumiu a quarta posição no raking mundial de tênis de mesa. Um fato curioso é que os três jogadores que estão frente do brasileiro, foram eliminados por ele, durante a campanha vitoriosa.

Bruna Takahashi e Hugo Calderano no Pan-Americano de tênis de mesa (Foto: Divulgação / ITTF Americas)

Despedida do clube alemão

Antes de representar o Brasil neste torneio, Hugo Calderano tem outro compromisso pelo Liebherr Ochsenhausen, clube que defende na Alemanha. No próximo domingo (27), o brasileiro de 28 anos disputa a semifinal da Bundesliga, nessa que pode ser a despedida dele. Recentemente, Calderano anunciou que deixará a equipe ao término das competições.