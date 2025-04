Hugo Calderano deixa time alemão ao final da temporada

O mesatenista Hugo Calderano anunciou o encerramento de sua passagem pelo clube alemão Ochsenhausen, por meio de nota oficial divulgada na última segunda-feira (7). Com o objetivo de focar nas competições individuais do circuito mundial, o brasileiro não renovará contrato com a equipe para a próxima temporada.

- Ochsenhausen foi, nos últimos onze anos, o clube do meu coração e continuará sendo, por isso a despedida é difícil para mim. Vou guardar com muito carinho todos os momentos que compartilhamos como equipe e com os torcedores. Devo muito ao TTF por tudo que conquistei na minha carreira e vou sentir muita falta de todos - disse Calderano.

Hugo chegou ao Ochsenhausen pela primeira vez em 2014, aos 18 anos, e permaneceu no clube até 2021. Após passagens pelo Fakel Gazprom Orenburg, da Rússia, e pelo Kinoshita Meister Tokyo, do Japão, retornou ao clube em 2023. Calderano soma 173 jogos e três títulos com a equipe alemã.

Hugo Calderano conquistou três títulos com o Ochsenhausen (Foto: Divulgação/WTT)

Circuito Mundial

As competições internacionais do circuito da World Table Tennis (WTT), com as séries Star, Champions e Grand Smashes, reúnem os principais atletas do ranking internacional e serão o principal foco de Calderano.

No último fim de semana, o brasileiro encerrou sua participação no WTT Champions em Incheon, na Coreia do Sul, com eliminação nas quartas de final. Hugo foi superado pelo chinês Peng Xiang, que se sagrou campeão do torneio no último domingo (6).