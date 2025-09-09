Com virada espetacular, Vikings derrota o Bears pela NFL; veja vídeo
Confira com o Lance! todos os resultados da semana de estreia da NFL
Na noite desta segunda-feira (8), o Chicago Bears encaminhava uma tranquila vitória, em casa, sobre o Vikings, no encerramento da primeira rodada da NFL. Mas, com uma virada espetacular no último quarto, repleta de emoção, o time de Minnesota virou para 27 a 24, com destaque para o estreante JJ McCarthy, que havia perdido toda a temporada passada por conta de uma grave lesão no joelho.
Para os donos da casa, a principal novidade foi a estreia do técnico Ben Johnson, que espera levar a equipe a um desempenho superior às 12 derrotas sofridas na última temporada.
O primeiro e terceiro quartos foram de domínio da equipe de Chicago, com vitórias parciais por 7 a 0. O Vikings chegou a vencer por 6/3 o segundo quarto, mas a vitória só foi assegurada com um avassalador 21/7 no quarto decisivo.
Um dos momentos espetaculares do jogo foi o passe de 27 jardas de McCarthy para Aaron Jones virar o placar. Com um punt, os Bears ainda desperdiçaram a chance da virada e, em seguida, JJ McCarthy brilhou mais uma vez, ao escapar de vários tackles e garantir mais um touchdown para o time visitante.
Temporada da NFL começa com tudo
A temporada da NFL começou com tudo! A semana 1 foi marcada por viradas dramáticas, surpresas, atuações de gala e muita emoção. De Justin Herbert superando Patrick Mahomes em São Paulo, passando pela vitória épica dos Buffalo Bills com Josh Allen comandando uma virada histórica, até tropeços inesperados de favoritos, a primeira rodada já mostrou que o caminho até o Super Bowl será imprevisível. Confira com o Lance! os resultados da rodada de estreia.
Na histórica estreia da NFL no Brasil, a Neo Química Arena foi palco de um duelo espetacular. Justin Herbert brilhou e conduziu os Chargers à vitória por 27 a 21 sobre o Kansas City Chiefs.
Com 318 jardas e três touchdowns, o quarterback dos Chargers foi dominante e superou Patrick Mahomes, que teve uma atuação sólida, mas cometeu erros decisivos no último quarto. O resultado aumenta a expectativa sobre o time de Los Angeles, que largou com moral na temporada.
Se Herbert brilhou no Brasil, nos Estados Unidos quem roubou a cena foi Josh Allen. Em um jogo histórico, o Buffalo Bills venceu o Baltimore Ravens por 41 a 40 com um field goal nos segundos finais. O quarter foi absoluto: 394 jardas, dois touchdowns aéreos e dois corridos, carregando os Bills em uma das viradas mais improváveis da última década.
Do outro lado, Lamar Jackson também teve números expressivos (280 jardas e dois TDs), mas a defesa dos Ravens não conseguiu segurar a reação no último período.
Confira os resultados da semana 1 da NFL
Quinta-feira, 4 de setembro
Philadelphia Eagles 24 x 20 Dallas Cowboys
Sexta-feira, 5 de setembro
Kansas City Chiefs 21 x 27 Los Angeles Chargers - em São Paulo, Brasil - Saiba como foi
Domingo, 7 de setembro
Tampa Bay Buccaneers 23 x 20 Atlanta Falcons
Cincinnati Bengals 17 x 16 Cleveland Browns
Indianapolis Colts 33 x 8 Miami Dolphins - Saiba como foi
Jacksonville Jaguars 26 x 10 Carolina Panthers
New England Patriots 13 x 20 Las Vegas Raiders
New Orleans Saints 13 x 20 Arizona Cardinals
New York Jets 32 x 34 Pittsburgh Steelers
Washington Commanders 21 x 6 New York Giants
Seattle Seahawks 13 x 17 San Francisco 49ers
Green Bay Packers 27 x 13 Detroit Lions
Los Angeles Rams 14 x 9 Houston Texans
Buffalo Bills 41 x 40 Baltimore Ravens - Saiba como foi
Segunda-feira, 8 de setembro
Chicago Bears 24 x 27 Minnesota Vikings
