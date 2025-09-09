menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Com virada espetacular, Vikings derrota o Bears pela NFL; veja vídeo

Confira com o Lance! todos os resultados da semana de estreia da NFL

Caleb Williams (18, do Chicago Bears) tenta o passe |na partida contra o Minnesota Vikings em Illinois (Foto: Patrick McDermott/Getty Images/AFP (Photo by Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraCaleb Williams (18, do Chicago Bears) tenta o passe |na partida contra o Minnesota Vikings em Illinois (Foto: Patrick McDermott/Getty Images/AFP (Photo by Patrick McDermott / Getty Images via AFP)
unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
01:29
Atualizado há 3 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na noite desta segunda-feira (8), o Chicago Bears encaminhava uma tranquila vitória, em casa, sobre o Vikings, no encerramento da primeira rodada da NFL. Mas, com uma virada espetacular no último quarto, repleta de emoção, o time de Minnesota virou para 27 a 24, com destaque para o estreante JJ McCarthy, que havia perdido toda a temporada passada por conta de uma grave lesão no joelho.

continua após a publicidade

➡️ Destaque do Bragantino acompanhou, na Neo Quimica Arena, jogo da NFL

Para os donos da casa, a principal novidade foi a estreia do técnico Ben Johnson, que espera levar a equipe a um desempenho superior às 12 derrotas sofridas na última temporada.

O primeiro e terceiro quartos foram de domínio da equipe de Chicago, com vitórias parciais por 7 a 0. O Vikings chegou a vencer por 6/3 o segundo quarto, mas a vitória só foi assegurada com um avassalador 21/7 no quarto decisivo.

continua após a publicidade

Um dos momentos espetaculares do jogo foi o passe de 27 jardas de McCarthy para Aaron Jones virar o placar. Com um punt, os Bears ainda desperdiçaram a chance da virada e, em seguida, JJ McCarthy brilhou mais uma vez, ao escapar de vários tackles e garantir mais um touchdown para o time visitante.

Temporada da NFL começa com tudo

A temporada da NFL começou com tudo! A semana 1 foi marcada por viradas dramáticas, surpresas, atuações de gala e muita emoção. De Justin Herbert superando Patrick Mahomes em São Paulo, passando pela vitória épica dos Buffalo Bills com Josh Allen comandando uma virada histórica, até tropeços inesperados de favoritos, a primeira rodada já mostrou que o caminho até o Super Bowl será imprevisível. Confira com o Lance! os resultados da rodada de estreia.

continua após a publicidade

➡️ Colts vence Dolphins e supera maior marca negativa em estreia na NFL

Na histórica estreia da NFL no Brasil, a Neo Química Arena foi palco de um duelo espetacular. Justin Herbert brilhou e conduziu os Chargers à vitória por 27 a 21 sobre o Kansas City Chiefs.

Com 318 jardas e três touchdowns, o quarterback dos Chargers foi dominante e superou Patrick Mahomes, que teve uma atuação sólida, mas cometeu erros decisivos no último quarto. O resultado aumenta a expectativa sobre o time de Los Angeles, que largou com moral na temporada.

Se Herbert brilhou no Brasil, nos Estados Unidos quem roubou a cena foi Josh Allen. Em um jogo histórico, o Buffalo Bills venceu o Baltimore Ravens por 41 a 40 com um field goal nos segundos finais. O quarter foi absoluto: 394 jardas, dois touchdowns aéreos e dois corridos, carregando os Bills em uma das viradas mais improváveis da última década.

Do outro lado, Lamar Jackson também teve números expressivos (280 jardas e dois TDs), mas a defesa dos Ravens não conseguiu segurar a reação no último período.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, comemorando em jogo contra o Kansas City Chiefs na NFL no Brasil (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, comemorando em jogo contra o Kansas City Chiefs na NFL no Brasil (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Confira os resultados da semana 1 da NFL

Quinta-feira, 4 de setembro

Philadelphia Eagles 24 x 20 Dallas Cowboys

Sexta-feira, 5 de setembro

Kansas City Chiefs 21 x 27 Los Angeles Chargers - em São Paulo, Brasil - Saiba como foi

Domingo, 7 de setembro

Tampa Bay Buccaneers 23 x 20 Atlanta Falcons
Cincinnati Bengals 17 x 16 Cleveland Browns
Indianapolis Colts 33 x 8 Miami Dolphins - Saiba como foi
Jacksonville Jaguars 26 x 10 Carolina Panthers
New England Patriots 13 x 20 Las Vegas Raiders
New Orleans Saints 13 x 20 Arizona Cardinals
New York Jets 32 x 34 Pittsburgh Steelers
Washington Commanders 21 x 6 New York Giants
Seattle Seahawks 13 x 17 San Francisco 49ers
Green Bay Packers 27 x 13 Detroit Lions
Los Angeles Rams 14 x 9 Houston Texans
Buffalo Bills 41 x 40 Baltimore Ravens - Saiba como foi

Segunda-feira, 8 de setembro

Chicago Bears 24 x 27 Minnesota Vikings

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias