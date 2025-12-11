Caio Bonfim é eleito atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico

Caio Bonfim foi escolhido atleta do ano na edição de 2025 do Prêmio Brasil Olímpico. A premiação, realizada na noite desta quinta-feira (11), reconheceu os principais atletas do Brasil no primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Foram mais de 70 troféus distribuídos entre 16 categorias.

Neste ano, Caio Bonfim foi ouro nos 20 km da marcha atlética do Mundial de Atletismo, em Tóquio. Além de ter sido campeão, conquistou a prata nos 35 km da competição. Aqui no Brasil, Bonfim venceu a Copa Brasil e o Troféu Brasil.

Caio Bonfim com a medalha de ouro da Marcha Atlética no Mundial de Atletismo (Foto: Jewel Samad / AFP)

Atualmente, Bonfim é segundo colocado no ranking dos 20 km da Marcha Atlética. Ele fica atrás somente de Zhaozhao Wang, por um ponto. É a segunda vez que o atleta é eleito atleta do ano. Além da categoria principal, conquistou o prêmio de atleta da torcida em duas oportunidades.

Prêmio Brasil Olímpico de 2025 (Foto: Reprodução / COB)

Veja todos os atletas que venceram a categoria atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico