Caio Bonfim é eleito atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico
Premiação foi realizada no Rio de Janeiro com 16 categorias
Caio Bonfim foi escolhido atleta do ano na edição de 2025 do Prêmio Brasil Olímpico. A premiação, realizada na noite desta quinta-feira (11), reconheceu os principais atletas do Brasil no primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Foram mais de 70 troféus distribuídos entre 16 categorias.
Neste ano, Caio Bonfim foi ouro nos 20 km da marcha atlética do Mundial de Atletismo, em Tóquio. Além de ter sido campeão, conquistou a prata nos 35 km da competição. Aqui no Brasil, Bonfim venceu a Copa Brasil e o Troféu Brasil.
Atualmente, Bonfim é segundo colocado no ranking dos 20 km da Marcha Atlética. Ele fica atrás somente de Zhaozhao Wang, por um ponto. É a segunda vez que o atleta é eleito atleta do ano. Além da categoria principal, conquistou o prêmio de atleta da torcida em duas oportunidades.
Veja todos os atletas que venceram a categoria atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico
- 1999 – Maurren Maggi (atletismo) e Gustavo Kuerten (tênis)
- 2000 – Leila (vôlei) e Gustavo Kuerten (tênis)
- 2001 – Daniele Hypolito (ginástica artística) e Robert Scheidt (vela)
- 2002 – Daniele Hypolito (ginástica artística) e Nalbert (vôlei)
- 2003 – Daiane dos Santos (ginástica artística) e Fernando Meligeni (tênis)
- 2004 – Daiane dos Santos (ginástica artística) e Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo)
- 2005 – Natália Falavigna (taekwondo) e João Derly (judô)
- 2006 – Laís Souza (ginástica artística) e Giba (vôlei)
- 2007 – Jade Barbosa (ginástica artística) e Thiago Pereira (natação)
- 2008 – Maurren Maggi (atletismo) e Cesar Cielo (natação)
- 2009 – Sarah Menezes (judô) e Cesar Cielo (natação)
- 2010 – Fabiana Murer (atletismo) e Murilo (vôlei)
- 2011 – Fabiana Murer (atletismo) e Cesar Cielo (natação)
- 2012 – Sheilla (vôlei) e Arthur Zanetti (ginástica artística)
- 2013 – Poliana Okimoto (águas abertas) e Jorge Zariff (vela)
- 2014 – Martine Grael e Kahena Kunze (vela) e Arthur Zanetti (ginástica artística)
- 2015 – Ana Marcela Cunha (águas abertas) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)
- 2016 – Rafaela Silva (judô) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)
- 2017 – Mayra Aguiar (judô) e Marcelo Melo (tênis)
- 2018 – Ana Marcela Cunha (águas abertas) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)
- 2019 – Beatriz Ferreira (boxe) e Arthur Nory (ginástica artística)
- 2020 – Não houve prêmio
- 2021 – Rebeca Andrade (ginástica artística) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)
- 2022 - Rebeca Andrade (ginástica artística) e Alison dos Santos (atletismo)
- 2023 – Rebeca Andrade (ginástica artística) e Marcus D'Almeida (tiro com arco)
- 2024 – Rebeca Andrade (ginástica artística) e Caio Bonfim (atletismo)
