Gabi Guimarães vence categoria atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico

Gabi Guimarães foi escolhida por voto popular como atleta da torcida na edição de 2025 do Prêmio Brasil Olímpico. Na categoria feminina, Gabi disputou com Flávia Saraiva e Conjunto de Ginástica Rítmica . A premiação, realizada na noite desta quinta-feira (11), reconheceu os principais atletas do Brasil no primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Foram mais de 70 troféus distribuídos entre 16 categorias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Neste ano, Gabi Guimarães foi capitã do Brasil na conquista do bronze no Mundial de Vôlei, na Tailândia. Na competição, ela foi a segunda maior pontuadora e a melhor ponteira. Na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a atleta integrou a equipe a partir da terceira semana de competição, após um período de descanso, e conquistou a medalha de prata. É a primeira vez que a atleta vence a premiação.

— Quero agradecer pelo carinho que vocês têm me dado. Obrigada a todos por me apoiarem — declarou a jogadora de vôlei.

Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

Gabi Guimarães e Julia Kudiess estão na Seleção Ideal da VNL Feminina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Prêmio Brasil Olímpico de 2025 (Foto: Reprodução / COB)

Todos os vencedores da categoria atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico

➡️ João Fonseca vence categoria atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico

➡️ Prêmio Brasil Olímpico: Treinadores do taekwondo e atletismo no topo