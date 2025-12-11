menu hamburguer
Gabi Guimarães vence categoria atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico

Premiação foi realizada no Rio de Janeiro com 16 categorias

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionados porThiago Fernandes,
Dia 11/12/2025
21:32
Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)
Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)
Gabi Guimarães foi escolhida por voto popular como atleta da torcida na edição de 2025 do Prêmio Brasil Olímpico. Na categoria feminina, Gabi disputou com Flávia Saraiva e Conjunto de Ginástica Rítmica. A premiação, realizada na noite desta quinta-feira (11), reconheceu os principais atletas do Brasil no primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Foram mais de 70 troféus distribuídos entre 16 categorias.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Neste ano, Gabi Guimarães foi capitã do Brasil na conquista do bronze no Mundial de Vôlei, na Tailândia. Na competição, ela foi a segunda maior pontuadora e a melhor ponteira. Na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a atleta integrou a equipe a partir da terceira semana de competição, após um período de descanso, e conquistou a medalha de prata. É a primeira vez que a atleta vence a premiação.

— Quero agradecer pelo carinho que vocês têm me dado. Obrigada a todos por me apoiarem — declarou a jogadora de vôlei.

Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)
Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)
gabi-guimarães-julia-kudiess-liga-das-nações-vôlei-vnl-brasil
Gabi Guimarães e Julia Kudiess estão na Seleção Ideal da VNL Feminina (Foto: Divulgação/Volleyball World)
Prêmio Brasil olímpico de 2025 (Foto: Reprodução / COB)
Prêmio Brasil Olímpico de 2025 (Foto: Reprodução / COB)

Todos os vencedores da categoria atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico

  • 2014 – Flávia Saraiva (ginástica artística)
  • 2015 – Thiago Pereira (natação)
  • 2016 – Rafaela Silva (judô)
  • 2017 – Caio Bonfim (atletismo)
  • 2018 – Henrique Avancini (ciclismo MTB)
  • 2019 – Hugo Calderano (tênis de mesa)
  • 2021 – Fernanda Garay (vôlei)
  • 2022 - Hugo Calderano (tênis de mesa)
  • 2023 – Flávia Saraiva (ginástica artística)
  • 2024 – Caio Bonfim (atletismo)

