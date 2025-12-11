Gabi Guimarães vence categoria atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico
Premiação foi realizada no Rio de Janeiro com 16 categorias
Gabi Guimarães foi escolhida por voto popular como atleta da torcida na edição de 2025 do Prêmio Brasil Olímpico. Na categoria feminina, Gabi disputou com Flávia Saraiva e Conjunto de Ginástica Rítmica. A premiação, realizada na noite desta quinta-feira (11), reconheceu os principais atletas do Brasil no primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Foram mais de 70 troféus distribuídos entre 16 categorias.
Neste ano, Gabi Guimarães foi capitã do Brasil na conquista do bronze no Mundial de Vôlei, na Tailândia. Na competição, ela foi a segunda maior pontuadora e a melhor ponteira. Na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a atleta integrou a equipe a partir da terceira semana de competição, após um período de descanso, e conquistou a medalha de prata. É a primeira vez que a atleta vence a premiação.
— Quero agradecer pelo carinho que vocês têm me dado. Obrigada a todos por me apoiarem — declarou a jogadora de vôlei.
Todos os vencedores da categoria atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico
- 2014 – Flávia Saraiva (ginástica artística)
- 2015 – Thiago Pereira (natação)
- 2016 – Rafaela Silva (judô)
- 2017 – Caio Bonfim (atletismo)
- 2018 – Henrique Avancini (ciclismo MTB)
- 2019 – Hugo Calderano (tênis de mesa)
- 2021 – Fernanda Garay (vôlei)
- 2022 - Hugo Calderano (tênis de mesa)
- 2023 – Flávia Saraiva (ginástica artística)
- 2024 – Caio Bonfim (atletismo)
