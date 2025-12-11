Confira todos os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2025

Nesta quinta-feira (11), foi realizada a edição 2025 do Prêmio Brasil Olímpico, no Rio de Janeiro. A premiação reconheceu os principais atletas do Brasil no primeiro ciclo olímpico de Los Angeles 2028. No total, foram mais de 70 troféus distribuídos entre 16 categorias. Confira abaixo todos os vencedores da noite.

Melhores das modalidades na cerimônia na Cidade das Artes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil anualmente desde 1999, o Prêmio Brasil Olímpico é considerado o Oscar do esporte brasileiro (Foto: Paulo Mumia/COB)

Vencedores das categorias principais

•⁠ ⁠Atleta do ano feminino: Maria Clara Pacheco (taekwondo)

•⁠ ⁠⁠Atleta do ano masculino: Caio Bonfim (atletismo)

•⁠ ⁠⁠Atleta da torcida feminino: Gabi Guimarães (vôlei)

•⁠ ⁠⁠Atleta da torcida masculino: João Fonseca (tênis)

•⁠ ⁠⁠Atleta Revelação: Rebeca Lima (boxe)

•⁠ ⁠⁠Clube do ano: Esporte Clube Pinheiros

•⁠ ⁠⁠Destaque Jogos da Juventude feminino: Clarisse Rocha Valim (judô)

•⁠ ⁠⁠Destaque Jogos da Juventude masculino: Davi Souza de Lima (atletismo)

•⁠ ⁠⁠Destaque Jogos da Juventude - delegação: São Paulo (1o), Rio de Janeiro (2o) e Paraná (3o)

•⁠ ⁠⁠Destaque dos Jogos Pan-Americanos Junior: Stephanie Balduccini

•⁠ ⁠⁠Equipe do ano: Conjunto ginástica rítmica

•⁠ ⁠⁠Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima: Equipe de remo Quatro Sem

•⁠ ⁠⁠Melhor treinador: Diego Guimarães (taekwondo)

•⁠ ⁠⁠Melhor treinadora: Gianetti Bonfim (mãe e treinadora de Caio Bonfim)

•⁠ ⁠⁠Troféu Ademar Ferreira da Silva: Robert Scheidt (vela)

Vencedores por modalidades no Prêmio Brasil Olímpico

•⁠ ⁠Águas abertas: Ana Marcela Cunha

•⁠ ⁠Atletismo: Caio Bonfim

•⁠ ⁠Badminton: Juliana Viana

•⁠ ⁠Basquete 3x3: Gabriela Guimarães

•⁠ ⁠Basquete 5x5: Yago Mateus

•⁠ ⁠Beisebol: Victor Coutinho

•⁠ ⁠Boxe: Rebeca Lima

•⁠ ⁠Canoagem Slalom: Ana Sátila

•⁠ ⁠Canoagem velocidade: Gabriel Assunção e Jacky Godmann

•⁠ ⁠Ciclismo BMX Racing: Paola Reis

•⁠ ⁠Ciclismo BMX Freestyle: Gustavo de Oliveira "Bala loka"

•⁠ ⁠Ciclismo estrada: Tota Magalhães

•⁠ ⁠Ciclismo Mountain Bike: Ulan Galinski

•⁠ ⁠Ciclismo Pista: João Vitor da Silva

•⁠ ⁠Cricket: Laura Cardoso

•⁠ ⁠Desportos na neve: Lucas Pinheiro Braathen

•⁠ ⁠Desportos no gelo: Nivole Silveira

•⁠ ⁠Escalada esportiva: Anja Kohler

•⁠ ⁠Esgrima: Isabela Carvalho

•⁠ ⁠Flag Football: Karol Souza

•⁠ ⁠Futebol: Marta

•⁠ ⁠Ginástica de trampolim: Camilla Gomes

•⁠ ⁠Ginástica rítmica: Nicole Pircio, Maria Paula Caminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalvez

•⁠ ⁠Golfe: Fred Biondi

•⁠ ⁠Handebol: Bruna de Paula

•⁠ ⁠Hipismo adestramento: João Victor Oliva

•⁠ ⁠Hipismo completo: Marcio Jorge

•⁠ ⁠Hipismo salto: Stephan Barcha

•⁠ ⁠Hóquei sobre grama: Yuri Van Der Heidjen

•⁠ ⁠Judô: Daniel Cargnin

•⁠ ⁠Lacrosse: Titus Chapman

•⁠ ⁠Levantamento de pesos: Laura Amaro

•⁠ ⁠Nado artístico: Gabriela Regly

•⁠ ⁠Natação: Guilherme Caribé

•⁠ ⁠Pentatlo moderno: Jhon Xavier

•⁠ ⁠Polo aquático: João Fernandes

•⁠ ⁠Remo: Beatriz Tavares

•⁠ ⁠Remo costal: David Faria de Souza

•⁠ ⁠Rugby 7: Thalia Costa

•⁠ ⁠Saltos Ornamentais: Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira

•⁠ ⁠Skateboarding: Rayssa Leal

•⁠ ⁠Softbol: Mayra Sayumi Akame

•⁠ ⁠Squash: Diego Gobbi

•⁠ ⁠Surf: Yago Dora

•⁠ ⁠Taekwondo: Maria Clara Pacheco

•⁠ ⁠Tênis: João Fonseca

•⁠ ⁠Tênis de mesa: Hugo Calderano

•⁠ ⁠Tiro com arco: Marcus D'Almeida

•⁠ ⁠Tiro esportivo: Felipe Wu

•⁠ ⁠Triathlon: Miguel Hidalgo

•⁠ ⁠Vela: Mateus Isaac

•⁠ ⁠Vôlei de praia: Carol Solberg e Rebecxa

•⁠ ⁠Voleibol: Gabi Guimarães

•⁠ ⁠Wrestling greci-romana: Pedro Henrique Rodrigues

•⁠ ⁠Wrestling livre: Eduarda Batista