Osasco vence Zhetysu no sufoco e vai à semifinal do Mundial de Clubes

Osasco e Zhetysu (CAZ) inauguraram o tie-break neste Mundial de Clubes de Vôlei. Na noite desta quinta-feira (11), o encerramento da fase de grupos do torneio, com a disputa entre as equipes, pegou fogo. As brasileiras sofreram, mas venceram as cazaques por 3 sets a 2, nos braços da torcida.

O resultado definiu os confrontos das semifinais. Segundo colocado do Grupo A, o Osasco enfrenta o Conegliano, que liderou o Grupo B. O outro finalista sairá do confronto entre Scandicci, primeiro do Grupo A, contra Praia Clube, segundo do Grupo B.

Como foi o jogo

1º set

O jogo começou com as equipes trocando pontos, mas logo o Osasco começou a abrir vantagem, fazendo o técnico do Zhetysu parar o jogo pela primeira vez. Apesar de ceder alguns pontos importantes em indecisões da defesa, a equipe paulista incomodou bastante as adversárias no saque, com boas passagens de Larissa e Bianca Cugno, que anotaram pontos neste fundamento. Mayhara, na rede, e Caitie Baird, na ponta, conduziram o ataque do Osasco, que venceu a parcial por 25 a 17.

2º set

O ritmo seguiu para o segundo set, e o time brasileiro abriu 5 a 1 com um ace de Maiara Basso. Mais uma vez, porém, desatenções na defesa prejudicaram o Osasco, e as cazaques encostaram no placar. O Zhetysu empatou em um ataque do Osasco na antena e passou à frente com ace, fazendo 10 a 11.

A partir daí, o jogo ficou mais parelho. O Osasco chegou a recuperar a ponta, mas o Zhetysu se mantinha mais atento, com uma cobertura e ataque mais eficientes. Caitie Baird, que vinha como a principal pontuadora do jogo, parou de aparecer, e a jogada com Bianca Cugno, principal bola de segurança de Jenna Grey neste Mundial, parou no bloqueio cazaque. Assim, o Zhetysu venceu o segundo set por 25 a 23.

3º set

O técnico Luizomar de Moura mexeu no time para o terceiro set, promovendo a entrada de Maira no lugar de Maiara Basso. Apesar de seguir com certa dificuldade no início da parcial, o Osasco conseguiu abrir vantagem, chegando colocar 10 a 5 no placar. Porém, o Zhetysu respondeu com marcação de bloqueio bastante eficiente: no terceiro set, a equipe cazaque alcançou os sete pontos neste fundamento.

Assim como no set anterior, o Zhetysu buscou o empate até virar o jogo, se aproveitando mais uma vez dos erros cometidos pelas brasileiras, com um saque para fora de Bianca Cugno e um ataque para fora de Caitie Baird, que, de destaque no primeiro set, sofreu "apagão" com a queda de rendimento coletiva do time. O Zhetysu chegou primeiro aos 20 pontos, reacendendo o público no ginásio, que pedia "vamo virar, Osasco!".

Luizomar novamente tentou mexer no time, promovendo a entrada da levantadora Marina e das opostas Rebeca e Natália, mas as mudanças não surtiram o efeito esperado. Natália até conseguiu um ace em seu primeiro lance em quadra, mas o Zhetysu fechou o set por 25 a 21, deixando o Osasco pressionado.

4º set

Uma nova formação iniciou o quarto set em quadra. A oposta Natália permaneceu, enquanto a central Valquíria veio para o jogo no lugar de Mayhara. Acionada por Jenna Grey em bola rápida pelo meio, ela colocou o Osasco na frente por 5 a 1. As brasileiras foram administrando a vantagem e Valquíria aparecendo mais uma vez, pontuando numa bola de xeque para colocar o time à frente por 14 a 8.

Cugno voltou a aparecer bem no ataque e bloqueio, dividindo o protagonismo com Mayhara, que liderava a pontuação do time até então. O "caldeirão" ferveu quando, em um ataque para fora do Zhetysu, o Osasco fechou a parcial por 25 a 21, levando o jogo para o tie-break, o primeiro do Mundial.

5º set

O set desempate, como era de se esperar, começou tão equilibrado quanto o restante da partida. Os times chegaram aos 5 pontos, mas Luizomar precisou pedir tempo quando o Zhetysu abriu dois de vantagem. Em um set mais curto, todo cuidado é pouco, então o Osasco correu atrás da desvantagem para empatar em 10 pontos com Mayhara.

O ginásio "explodiu" quando Caitie Baird marcou o ponto da virada por 12 a 11 e, na sequência, Maira colocou o Osasco mais perto da vitória, com um ace. Ainda deu tempo para a liderança do placar trocar de mão, com as cazaques fazendo 14 a 13, em um ataque para fora de Mayhara. O Osasco chegou ao match point com um ace de Valquíria, levando o público à loucura. Coube à Maira fechar a conta e confirmar a vitóriapor 19 a 17.

O técnico Luizomar fez várias mudanças na equipe ao longo do jogo (Foto: João Pires/ Fotojump)

Confira os resultados do dia no Mundial de Clubes de Vôlei

Orlando Valkyries (EUA) 3 x 0 Zamalek (EGY)

Conegliano (ITA) 3 x 0 Praia Clube

Scandicci (ITA) 3 x 0 Alianza Lima (PER)

Osasco x Zhetysu (CAZ)

