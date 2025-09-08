Nos segundos finais, Bills derrota Ravens com virada dramática na NFL

O Buffalo Bills conquistou uma vitória dramática sobre o Baltimore Ravens por 41 a 40 com um field goal decisivo no último segundo do jogo em casa, no Highmark Stadium. A partida de abertura da temporada 2025 da NFL, neste domingo (7), foi marcada pela impressionante recuperação da equipe da casa. Liderada por Josh Allen, a equipe superou uma desvantagem significativa para vencer o confronto entre os dois últimos MVPs da liga.

O duelo, inclusive, representou uma reedição da semifinal da AFC (American Football Conference) da temporada anterior, que também teve o Bills como time vencedor. Além disso, o confronto colocou frente a frente Josh Allen, MVP de 2024, e Lamar Jackson, premiado em 2023.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi dominado pela defesa dos Ravens e pela atuação de Derrick Henry no jogo terrestre. Buffalo iniciou bem a partida e chegou rapidamente à zona de pontuação com um passe de aproximadamente 25 jardas de Allen para Dalton Kincaid, resultando no primeiro touchdown da partida. Baltimore respondeu com um field goal após ser contido pela defesa dos Bills.

No começo do segundo período, os Ravens viraram o placar com uma corrida de Henry para touchdown. A equipe de Baltimore ampliou sua vantagem após recuperar um fumble e, na jogada seguinte, Henry avançou até a linha de 15 jardas. Na sequência, Jackson correu para mais um touchdown, estabelecendo 17 a 7 no placar. As equipes trocaram field goals, e a diferença se manteve a mesma. Nos segundos finais do primeiro tempo, Buffalo converteu um field goal de cerca de 50 jardas, reduzindo a desvantagem para 13 a 20 antes do intervalo.

No retorno para o segundo tempo, Baltimore ampliou a vantagem com um touchdown de Zay Flowers. Os Bills, por sua vez, responderam com James Cook, que conseguiu um touchdown após várias jogadas curtas. Buffalo falhou na tentativa de conversão de dois pontos.

Para piorar a situação dos donos da casa, os Ravens aumentaram sua vantagem com um touchdown do veterano DeAndre Hopkins, que fez uma recepção com apenas uma mão próximo à zona de pontuação. No último quarto, tudo mudou, e o Buffalo parece ter renovado as energias com um touchdown de Josh Allen. A resposta chegou logo depois com mais um touchdown de 30 jardas, de Henry, para Baltimore.

A equipe de Buffalo, então, alcançou novamente a endzone com Keon Coleman e, na sequência, forçou um fumble sobre Henry. Os Bills converteram essa oportunidade em mais um touchdown, mas falharam novamente na conversão de dois pontos. Nos momentos finais, os donos da casa forçaram um punt com aproximadamente 90 segundos restantes no cronômetro. Josh Allen liderou uma campanha decisiva até as últimas jardas, de onde Prater converteu o field goal que definiu o placar final: 41 a 40 para os Bills.

Duelo de gigantes da NFL

A partida destacou o confronto entre Josh Allen e Lamar Jackson, os dois últimos jogadores a receberem o prêmio de MVP da liga. Allen demonstrou sua capacidade de liderança ao comandar a virada nos momentos decisivos, enquanto Jackson exibiu seu talento característico no jogo terrestre.

O duelo entre os dois astros não decepcionou os fãs que acompanharam o espetáculo. Na segunda metade do jogo, Allen assumiu o protagonismo, conduzindo a recuperação improvável que culminou com o field goal decisivo.