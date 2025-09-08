Colts vence Dolphins e supera maior marca negativa em estreia na NFL

O Indianapolis Colts encerrou uma sequência negativa de 12 anos neste domingo (7). No jogo de abertura da temporada da NFL, a equipe derrotou o Miami Dolphins por 33 a 8 no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis (EUA). O time da casa não vencia um jogo de estreia desde 2013, marcando o fim do jejum mais longo da liga norte-americana.

Com atuação decisiva do quarterback Daniel Jones, em sua partida de estreia oficial pelo Colts, a equipe dominou o confronto do início ao fim. A vitória também teve significado especial por ser a primeira desde o falecimento do proprietário Jim Irsay, que recebeu homenagem com sua entrada ao "anel de honra" do estádio.

Como foi o jogo entre Colts e Dolphins?

O Indianapolis estabeleceu o controle desde o início da partida. Na primeira posse, Jones conduziu uma campanha que terminou com field goal de Spencer Shrader, abrindo o placar em 3 a 0. Na sequência, Tua Tagovailoa cometeu seu primeiro erro ao lançar uma interceptação para Camryn Bynum.

Os Colts, então, aproveitaram a oportunidade quando Jones encontrou Michael Pittman pelo lado direito do campo para um touchdown, ampliando a vantagem para 10 a 0. Os problemas continuaram para Miami quando Tagovailoa sofreu um fumble forçado por Kenny Moore.

Xavien Howard recuperou a bola e deu aos donos da casa excelente posição de campo. Jones converteu a oportunidade com um sneak para touchdown, elevando o placar para 17 a 0. Antes do intervalo, Indianapolis ainda conseguiu um field goal adicional, fechando o primeiro tempo com 20 a 0.

No início do segundo tempo, Tagovailoa cometeu seu terceiro turnover ao ser interceptado por Laiatu Latu. Após mais um field goal dos Colts, que aumentou a vantagem para 23 a 0, os Dolphins tentaram converter uma quarta descida longa, sem sucesso. No início do último quarto, Jones anotou seu segundo touchdown em sneak, ampliando a diferença para 30 a 0.

O ataque de Miami conseguiu produzir apenas no quarto período, quando Tagovailoa conectou um passe longo com Jaylen Waddle. Em seguida, De'Von Achane quebrou três tackles consecutivos para marcar o único touchdown dos Dolphins. Os Colts responderam com mais um field goal de Shrader, estabelecendo o placar final em 33 a 8.

Colts supera marca negativa na NFL

A vitória representou o fim da sequência negativa mais longeva da NFL, com os Colts conquistando seu primeiro triunfo na semana 1 desde 2013. O desempenho foi completo em todos os setores do jogo. Daniel Jones completou 22 de 29 passes para 272 jardas e um touchdown, além de contribuir no jogo terrestre com 26 jardas em sete corridas e dois touchdowns em jogadas de sneak.

O ataque dos Colts contou também com contribuições importantes de Jonathan Taylor, que acumulou 98 jardas de scrimmage, sendo 71 em corridas e 27 em recepções. Michael Pittman liderou os recebedores com seis recepções para 80 jardas e um touchdown, enquanto o novato Tyler Warren impressionou em sua estreia com sete recepções para 76 jardas.

Indianapolis tentará manter o embalo da estreia no confronto contra o Denver Broncos no próximo domingo (14). Do outro lado, o Miami Dolphins precisa correr atrás da primeria vitória da temporada contra o New England Patriots, também no domingo.