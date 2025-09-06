NFL: Chargers surpreende e vence o Chiefs no Brasil
Em duelo de quarterbacks Justin Herbert leva a melhor sobre Patrick Mahomes
O Los Angeles Chargers venceu o Kansas City Chiefs por 27 a 21 nesta sexta-feira (5), na Neo Química Arena, na segunda edição do NFL São Paulo Game, no Brasil. O quarterback Justin Herbert foi o destaque da partida, com 318 jardas de passe e três touchwons; Patrick Mahomes terminou o jogo com 258 jardas aéreas, 57 jardas terrestres, um TD de passe e um corrido.
Chargers x Chiefs supera público de jogo da NFL no Brasil em 2024
LA Chargers x KC Chiefs: como foi o jogo?
O primeiro tempo do duelo entre Chargers e Chiefs teve equilíbrio no tempo de posse de bola, mas com os mandantes sendo mais efetivos. A equipe de Kansas City começou com um three and out, e logo na sequência os Chargers abriram o placar em campanha bem trabalhada, concluída com touchdown de Quentin Johnston após conexão com Justin Herbert.
A partir daí, o primeiro quarto teve sequência de punts dos dois lados. Já no início do segundo período, Los Angelres ampliou a vantagem com um field goal, em campanha que acabou prejudicada por faltas. Os Chiefs responderam com uma longa posse de 15 jogadas, mas não conseguiram chegar à end zone e ficaram apenas com o chute certeiro de Harrison Butker, após um sack em Patrick Mahomes.
Na sequência, os Chargers voltaram a sustentar a bola e terminaram outro avanço com field goal, mantendo a vantagem. Restando 40 segundos para o intervalo, Mahomes encontrou Thornton em passe de 38 jardas, mas a campanha sofreu com penalidades e terminou novamente em chute de longa distância convertido por Butker, definindo o placar parcial em 13 a 6 antes do intervalo.
Se a partida começou com three and out de Kansas City, foram os Chargers que abriram o segundo tempo sem conseguir avançar. Da mesma forma, os Chiefs responderam com seis pontos, em campanha de nove jogadas marcada e concluída pela improvisação de Mahomes, que correu para anotar o touchdown; Butker, contudo, errou o ponto extra e falhou em igualar o placar.
Não demorou muito para Los Angeles dar o troco. Logo na posse de bola seguinte, os mandantes sustentaram uma campanha longa e variada entre passes e corridas, até que Justin Herbert encontrou Keenan Allen no canto da endzone no último minuto do terceiro quarto.
Pressionado por estar atrás do placar, Patrick Mahomes conduziu a primeira campanha do último quarto e mostrou porque é considerado um dos melhores da história da NFL. O quarterback dos Chiefs foi fundamental para manter o drive vivo e finalizou com um passe de 37 jardas para Travis Kelce, que se livrou da marcação e correu até o touchdown. Na tentativa de conversão de dois pontos para empatar o jogo, passe incompleto.
Mesmo com a vantagem curta, os Chagers seguiram investindo no jogo aéreo. A estatégia valeu a pena, e Herbert comandou a campanha até o final do campo, encerrando com passe de 23 jardas para Quentin Johnston vencer a marcação em velocidade e anotar o segundo touchdown dele na noite.
Perdendo por nove, os Chiefs receberam a bola com cinco minutos restantes e precisando de duas pontuações. Quando a campanha parecia ir para o buraco em uma quarta descida para sete jardas, Mahomes tirou o coelho da cartola: pressionado por Khalil Mack, o QB saiu do pocket e acertou lançamento de 49 jardas para Hollywood Brown. O drive, contudo, acabou em field goal de Butcker.
Com pouco mais de dois minutos no relógio, os Chargers voltaram ao gramado para decidir o jogo, e assim fizeram. Após sack de Tranquill, Herbert foi mais uma vez pressionado, mas conseguiu resolver com as próprias pernas em corrida de 19 jardas para fechar o caixão na Neo Química Arena.
O que vem por aí?
O Los Angeles Chargers volta a campo no próximo dia 15 (segunda-feira) e recebe o Denver Broncos no SoFi Stadium. Já o Kansas City Chiefs encara o Philadelphia Eagles em casa no dia anterior, na reedição do último Super Bowl.
✅ FICHA TÉCNICA
LOS ANGELES CHARGERS X KANSAS CITY CHIEFS
NFL - SEMANA 1
📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
🏟️ Público: 47.627 pessoas.
