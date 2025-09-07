Veja estádios do futebol brasileiro que já receberam grandes públicos de outros esportes
A NFL, na Neo Química Arena, foi o último grande evento em um estádio de futebol
Os estádios de futebol estão mais que acostumados a receber shows, mas é incomum quando vemos um evento de outro esporte tomando conta do local. Por isso, o Lance! foi atrás de momentos em que os times cederam suas casas para diferentes públicos e esportes. Confira na lista abaixo!
Vôlei
Diferentemente da NFL, que só aconteceu duas vezes em solo brasileiro, vários estádios de futebol já receberam jogos de vôlei. Em 1983, a partida de maior destaque aconteceu no Maracanã, em um duelo amistoso entre Brasil X União Soviética, quando simplesmente 95.883 foram ao Maraca para curtir o evento.
Em 2016, mais dois jogos de vôlei aconteceram em estádios de futebol. Brasil e Portugal se enfrentaram duas vezes, uma na antiga Arena da Baixada (atual Ligga Arena) estádio do Athletico Paranaense e outra no Mané Garrincha, em Brasília. Na partida no estádio do furacão, 33.730 pessoas compareceram, já no DF, o público foi de 34.666.
Monster Jam
A casa do timão não se limitou apenas ao futebol e ao futebol americano, em 2017 e 2018 o estádio recebeu o Monster Jam, evento que consiste em carros gigantes que fazem acrobacias impressionantes em alta velocidade em uma pista de terra. Em 2017, a casa do Corinthians teve mais e 30 mil ingressos vendidos para o show. Em 2018, o número também ultrapassou a casa dos 30 mil.
Futebol Americano
A NFL veio ao Brasil apenas duas vezes. Em 2024 e 2025 a Neo Química Arena sediou os jogos entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em 2024, e Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs em 2025. No primeiro jogo, a casa do Corinhians recebeu 47.236 torcedores, no segundo, ainda mais pessoas atenderam ao evento, 47.627.
Rugby
Assim como o vôlei, alguns jogos de rugby já foram disputados em grandes estádios do futebol brasileiro. Uma das partidas que mais reuniu fãs, no entanto, aconteceu na casa do São Paulo. O Morumbis foi palco pra mais de 34.500 torcedores em 2018, em uma partida entre a Seleção Brasileira de Rugby e a Seleção da Nova Zelândia.
Outro jogo notável de Rugby no Brasil aconteceu em 2016, no Allianz Parque, casa do Palmeiras. Na ocasião, 7 mil pessoas foram a casa Palestrina para acompanhar a partida entre Brasil e Uruguai.
