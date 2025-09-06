O namorado da Taylor Swift caiu oficialmente nas graças da torcida do Flamengo. Travis Kelce já era um dos nomes mais comentados do segundo jogo da história da NFL a ser disputado no Brasil. A repercussão em torno do astro cresceu ainda mais após internautas conectarem a dancinha feita por ele, com a tradicional comemoração de Lucas Paquetá, ex-Flamengo.

A faixa "Jogadinha do Paquetá" composta por MC Rf em parceria com DJ Kaio VDM ajudou a viralizar a dancinha do jogador da Seleção Brasileira.

Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, movimenta diferentes públicos na Neo Química Arena

A segunda passagem da NFL pelo Brasil, com a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na noite desta sexta-feira (5), atraiu públicos de diferentes nichos à Neo Química Arena, em São Paulo. Além dos entusiastas do esporte, fãs da cantora pop Taylor Swift, noiva do tight end Travis Kelce, também marcaram presença no estádio.

Paquetá, ex-Flamengo, vive momento de alta na Seleção

Lucas Paquetá viveu uma noite especial nesta quinta-feira (4), no Maracanã. Autor do segundo gol na vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Chile, o meia celebrou não apenas o resultado, mas também o momento pessoal que marcou sua volta por cima depois de dois anos difíceis.

Lucas Paquetá comemora com dacinha gol pelo Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Fla se reapresenta e inicia preparação para Brasileirão

Após um intervalo de quatro dias, o Flamengo se reapresenta nesta sexta-feira (5), no Ninho do Urubu, para dar início à preparação para o duelo contra o Juventude, marcado para 14 de setembro, no Estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinamento desta sexta-feira está previsto para as 15h30 (de Brasília), no Centro de Treinamento de Vargem Grande. No sábado (6) e domingo (7), as atividades vão ocorrer às 9h30, com foco em aprimorar a parte física e tática, considerando a dificuldade histórica do Rubro-Negro em partidas fora do Rio de Janeiro.