Destaque do Bragantino acompanhou de perto jogo da NFL na Neo Química Arena

Jogador é fã de NFL (Foto: Samuel Andrade)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 07/09/2025
16:08
O meio-campista Gabriel Girotto, do RB Bragantino, esteve na Neo Química Arena, em São Paulo, na última sexta-feira (5), para assistir ao duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válido pelo segundo jogo da NFL realizado no Brasil. Fã declarado do esporte, o jogador acompanha a liga norte-americana há bastante tempo e torce para o Seattle Seahawks.

A ligação de Gabriel com o futebol americano é antiga. Sempre que tem oportunidade, viaja aos Estados Unidos com a família para acompanhar partidas da NFL diretamente nos estádios. Sua presença na arena corintiana reforça essa afinidade com uma modalidade que cresce em popularidade no Brasil.

O Los Angeles Chargers venceu o Kansas City Chiefs por 27 a 21 nesta sexta-feira (5), na Neo Química Arena, na segunda edição do NFL São Paulo Game, no Brasil. O quarterback Justin Herbert foi o destaque da partida, com 318 jardas de passe e três touchwons; Patrick Mahomes terminou o jogo com 258 jardas aéreas, 57 jardas terrestres, um TD de passe e um corrido.

(Foto: Reprodução)

Números de Gabriel Girotto

No futebol, o volante cumpre sua primeira temporada pelo RB Bragantino. Contratado neste ano, já entrou em campo 19 vezes no Campeonato Brasileiro e tem se destacado pelo desempenho defensivo. São 23 interceptações e 38 desarmes até aqui, números que refletem sua média de 1,2 interceptações e 2 desarmes por partida, consolidando-o como peça de confiança no meio-campo do Massa Bruta.

