Maria Clara Pacheco é eleita atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico

Maria Clara Pacheco foi escolhid a atleta do ano na edição de 2025 do Prêmio Brasil Olímpico. A premiação, realizada na noite desta quinta-feira (11), no Rio de Janeiro, reconheceu os principais atletas do Brasil no primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Foram mais de 70 troféus distribuídos entre 16 categorias.

Neste ano, Maria Clara Pacheco fez história ao se tornar campeã mundial de taekwondo, em competição disputada na China. Este foi o primeiro ouro do Brasil no Mundial desde 2005. Na temporada pós-olímpica, a atleta subiu ao pódio em todas os torneios que disputou, incluindo duas medalhas de ouro nas etapas de Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, e Muju, na Coreia do Sul.

Atualmente, Maria Clara é a grande líder do ranking mundial e olímpico do taekwondo na sua categoria (até 57kg). Aos 22 anos, é a primeira vez que a atleta é premiada no Prêmio Brasil Olímpico.

Maria Clara Pacheco foi eleita atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico

