Maria Clara Pacheco é eleita atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico
Premiação foi realizada no Rio de Janeiro com 16 categorias
Maria Clara Pacheco foi escolhida atleta do ano na edição de 2025 do Prêmio Brasil Olímpico. A premiação, realizada na noite desta quinta-feira (11), no Rio de Janeiro, reconheceu os principais atletas do Brasil no primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Foram mais de 70 troféus distribuídos entre 16 categorias.
Neste ano, Maria Clara Pacheco fez história ao se tornar campeã mundial de taekwondo, em competição disputada na China. Este foi o primeiro ouro do Brasil no Mundial desde 2005. Na temporada pós-olímpica, a atleta subiu ao pódio em todas os torneios que disputou, incluindo duas medalhas de ouro nas etapas de Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, e Muju, na Coreia do Sul.
Atualmente, Maria Clara é a grande líder do ranking mundial e olímpico do taekwondo na sua categoria (até 57kg). Aos 22 anos, é a primeira vez que a atleta é premiada no Prêmio Brasil Olímpico.
Veja todos os atletas que venceram a categoria atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico
- 1999 – Maurren Maggi (atletismo) e Gustavo Kuerten (tênis)
- 2000 – Leila (vôlei) e Gustavo Kuerten (tênis)
- 2001 – Daniele Hypolito (ginástica artística) e Robert Scheidt (vela)
- 2002 – Daniele Hypolito (ginástica artística) e Nalbert (vôlei)
- 2003 – Daiane dos Santos (ginástica artística) e Fernando Meligeni (tênis)
- 2004 – Daiane dos Santos (ginástica artística) e Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo)
- 2005 – Natália Falavigna (taekwondo) e João Derly (judô)
- 2006 – Laís Souza (ginástica artística) e Giba (vôlei)
- 2007 – Jade Barbosa (ginástica artística) e Thiago Pereira (natação)
- 2008 – Maurren Maggi (atletismo) e Cesar Cielo (natação)
- 2009 – Sarah Menezes (judô) e Cesar Cielo (natação)
- 2010 – Fabiana Murer (atletismo) e Murilo (vôlei)
- 2011 – Fabiana Murer (atletismo) e Cesar Cielo (natação)
- 2012 – Sheilla (vôlei) e Arthur Zanetti (ginástica artística)
- 2013 – Poliana Okimoto (águas abertas) e Jorge Zariff (vela)
- 2014 – Martine Grael e Kahena Kunze (vela) e Arthur Zanetti (ginástica artística)
- 2015 – Ana Marcela Cunha (águas abertas) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)
- 2016 – Rafaela Silva (judô) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)
- 2017 – Mayra Aguiar (judô) e Marcelo Melo (tênis)
- 2018 – Ana Marcela Cunha (águas abertas) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)
- 2019 – Beatriz Ferreira (boxe) e Arthur Nory (ginástica artística)
- 2020 – Não houve prêmio
- 2021 – Rebeca Andrade (ginástica artística) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)
- 2022 - Rebeca Andrade (ginástica artística) e Alison dos Santos (atletismo)
- 2023 – Rebeca Andrade (ginástica artística) e Marcus D'Almeida (tiro com arco)
- 2024 – Rebeca Andrade (ginástica artística) e Caio Bonfim (atletismo)
