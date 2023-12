Neste ano, a Seleção terminou a final por equipes do Mundial da Antuérpia na segunda colocação e conquistou uma prata inédita. Rebeca fez história ao superar a norte-americana Simone Biles na prova do salto, obtendo a melhor nota do dia, 15.000 pontos. A brasileira ainda conquistou outras quatro medalhas, igualando César Cielo como a atleta do país com mais pódios em uma mesma edição de um Campeonato Mundial em qualquer modalidade.