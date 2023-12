🏆 BICAMPEÃ DA STREET LEAGUE SKATEBOARDING (SLS)

Em 2023, Rayssa Leal se tornou bicampeã da Street League Skateboarding (SLS), a mais importante competição mundial de skate street. A brasileira venceu a primeira etapa do ano, em Chicago, nos Estados Unidos. As outras duas, em Tóquio (JAP) e Sydney (AUS), foram vencidas pela australiana ‎Chloe Covell‎. Na final da competição, chamada de Super Crown, não teve para ninguém. No Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a Fadinha conquistou o título, com direito a uma histórica nota 9, a maior já atingida por uma mulher. Em 2022, ela também havia sido campeã, mas com vitórias em todas as etapas.