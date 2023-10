Rebeca Andrade e Flávia Saraiva conseguiram um pódio para o Brasil na prova do solo no Mundial de Ginástica Artística, em Antuérpia, na Bélgica. Rebeca garantiu a prata, a terceira na competição, e a Flávia o Bronze. Simone Biles ficou com o ouro, garantindo então o hexacampeonato na categoria, e sua quinta medalha nesta edição do mundial, a quarta dourada.