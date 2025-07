Destaque da delegação brasileira no Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura, Guilherme Caribé disputou, na manhã desta quinta-feira (31), a final dos 100m livre. O jovem de Salvador fez boa prova, mas ficou fora do pódio, com tempo de 47s35. A medalha de ouro ficou com o romeno David Popovici, seguido por Jack Alexy, dos Estados Unidos, e Kyle Chalmers, da Austrália.

O brasileiro conseguiu imprimir um ritmo forte no início da disputa, mas acabou superado pelos rivais nos últimos metros. A prova dos 100m livre é uma das especialidades de Caribé e, caso o brasileiro conseguisse repetir seu melhor desempenho do ano, com tempo de 47s10, seria suficiente para subir ao pódio, já que Chalmers concluiu a prova em 47s17. Campeão e vice nadaram na casa dos 46 segundos.

A final dos 100m livre foi a segunda de Guilherme Caribé no Mundial de Singapura, já que o brasileiro já disputou a decisão dos 50m borboleta, na última segunda-feira (28), quando terminou em oitavo lugar. Caribé volta à piscina ainda nesta quinta-feira (31), a partir das 23h (horário de Brasília), para as eliminatórias dos 50m livres.

Stephanie Balduccini não avança nos 100m livre

Na noite da última quarta-feira (30), a brasileira Stephanie Balduccini voltou à piscina para a prova eliminatória dos 100m livre, mas não avançou de fase. Com tempo de 54s57, a brasileira de 22 anos ficou em oitavo lugar de sua bateria e foi eliminada da prova.

Stephanie Balduccini parou nas eliminatórias dos 100m livre (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

A jovem nadadora não chegou a disputar finais nesta edição do Mundial de Esportes Aquáticos. Em sua estreia, na prova dos 100m borboleta, ela nadou para 59s72, o último tempo de sua bateria. O melhor desempenho de Balduccini veio nos 200m livres, quando ela alcançou a semifinal, mas foi a sétima de sua bateria, à frente da compatriota Mafe Costa.

