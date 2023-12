Rebeca Andrade viveu um 2023 mágico, com exibições de grande destaque no Campeonato Mundial da modalidade (cinco medalhas) e nos Jogos Pan-Americanos (quatro medalhas). A ginasta foi premiada como a atleta do ano entre as mulheres pelo terceiro ano consecutivo. Marcus D´Almeida, do tiro com arco, recebeu o troféu masculino.