STU Pro Tour estreia na Suécia com representantes do Brasil

O STU Pro Tour, nova liga mundial de skate criada no Brasil, estreia neste fim de semana fora do país, em Varberg, na Suécia, com as modalidades Street e Park reunindo atletas de destaque internacional. A etapa sueca acontece entre 1º e 3 de agosto no Freden Skatepark e sucede à fase de abertura, realizada em março em Porto Alegre.

Na etapa inaugural em solo brasileiro, Rayssa Leal e Giovanni Vianna foram os campeões do Street, enquanto Naia Laso e Gui Khury levaram o título no Park. Agora, em Varberg, quatro brasileiros que chegaram às finais na abertura voltam às pistas motivados pelo alcance global do circuito.

Já em terras suecas, outros quatro brasileiros que chegaram às respectivas finais da etapa de abertura vibram por fazerem parte de um momento significativo para o skate. Pedro Barros, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi um dos primeiros a chegar a Varberg e se mostra bem motivado com essa nova fase do STU.

— É a primeira vez que o STU vem para o exterior, o que é fantástico, porque vi tudo isso nascer em 2017. E já se consolidava no ano seguinte, com o nosso circuito brasileiro. E a cidade de Varberg, aqui na Suécia, foi a escolhida para começarmos a contar a nossa história fora do Brasil. E teremos algumas lendas na pista, como o Chris Russell. O skateboarding brasileiro atravessando fronteiras. Mas é só o começo. Virá muito mais por aí — declarou Barros.

Pedro Barros em ação no STU Pro (Foto: Julio Detefon / STU)

Outra skatista olímpica do Park, Yndiara Asp é uma das que sempre levantou a bandeira do skate brasileiro mundo afora. Ela lembra que os skatistas estrangeiros ficaram maravilhados e foram só elogios à etapa realizada em Porto Alegre.

— A gente está levando para o mundo um evento criado aqui no Brasil, podendo mostrar toda essa nossa cultura urbana. Todos que estiveram em Porto Alegre, sem exceção, disseram que o Pro Tour já é um dos eventos mais da hora que tem na cena. Todo mundo saiu bem feliz, falando que queriam ir a todas as etapas que puderem. Então, é muito legal irmos para outros lugares, mostrar o que podemos fazer. Essa estreia na Suécia vai ser épica, bem especial — disse.

A turma do Street também está bem empolgada. Ivan Monteiro, atual campeão brasileiro, finalista e quinto lugar na etapa de Porto Alegre, diz que a expectativa pelo primeiro evento STU fora do Brasil é a maior possível. Por morar na Califórnia há alguns anos e rodar os Estados Unidos e também a Europa, ele tem parâmetro e embasamento para comparar o STU a qualquer outro campeonato de skate.

Ivan Monteiro em ação no STU Pro (Foto: Julio Detefon / STU)

Por fim, Gabi Mazetto, representante do Brasil em Paris-2024, quarto lugar na etapa do STU Pro em Porto Alegre. A ansiedade já tomava conta dela no último fim de semana, quando disputava em Curitiba a terceira etapa do STU National 2025, o circuito brasileiro de skate. Segundo ela, além de o mundo já respeitar os skatistas brasileiros, agora passará a conhecer toda a estrutura e envolvimento que existem por trás.

— Em Curitiba, já conversávamos sobre a ansiedade para o STU na Suécia. Quem assistiu em Porto Alegre comentou que adorou a etapa. Estou feliz por levar nossa identidade mundo afora, proporcionando um grande evento para todos — afirmou.

Gabi Mazetto em ação no STU Pro (Foto: Julio Detefon / STU)

