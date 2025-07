A quantidade de jogos do calendário da NBA divide opiniões dentro e fora da liga norte-americana. Criticado por grandes nomes do basquete, o calendário já foi apontado como "culpado" por lesões e quedas de rendimento de atletas. Em conversa exclusiva com o Lance!, o armador do New York Knicks, Miles "Deuce" McBride, destacou outro problema com a rotina de confrontos durante a temporada regular.

continua após a publicidade

➡️ Stephen Curry critica estrutura salarial da NBA: ‘Somos mal pagos’

— (82 jogos) É muito. É um desafio no corpo, na mente, além da vida social. Agora eu tenho uma filha e todos os outros têm famílias, e estamos jogando no Natal. Mas é parte do trabalho, é por isso que eles nos pagam — disse McBride.

Apesar das controvérsias dessa extensa campanha, que os times da NBA enfrentam, Deuce McBride afirmou que gosta da rotina de jogos. O armador se mostrou positivo sobre a necessária preparação para aguentar a temporada, mesmo que haja grandes desafios no processo.

continua após a publicidade

Um dos principais jogadores do banco do Knicks, Deuce está focado em contribuir ao máximo com o desempenho da equipe, seja como titular ou não. O jogador encontra-se de férias, assim como toda a liga, mas se mantém focado para o retorno da próxima temporada. O Knicks voltou às finais de conferência na NBA 2024/25 após 25 anos, em 2000, quando também foi eliminado pelo Indiana Pacers.

— Para mim, eu só quero fazer tudo o que posso para ajudar o time a ganhar. O que eu posso fazer para impactar a vitória é meu objetivo — afirmou o armador.

continua após a publicidade

Apesar de não ser garantia na titularidade do Knicks, Deuce se destaca como uma importante figura o banco de reversas. Na última temporada da NBA, o armador registrou médias de 9,5 pontos e 2,9 assistências por noite. Ele renovou o contrato com a franquia de Nova York, em 2024, por U$ 13 milhões até o fim da temporada de 2026/27.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Calendário da NBA foi criticado por técnico do Warriors

Mesmo com o segundo menor número de lesões em dez anos, os playoffs da NBA 2024/25 reacenderam o debate sobre o desgaste físico dos jogadores. Ao Lance!, em entrevista, o vice-comissário Mark Tatum defendeu o ritmo competitivo da liga, além de destacar o "verdadeiro" motivo dos problemas físicos enfrentados. Antes disso, no entanto, o técnico Steve Kerr, do Golden State Warriors, havia "culpado" o calendário apertado como responsável pela lesão muscular de Stephen Curry.

Para o vice-comissário da NBA, no entanto, é de escolha direta da franquia a falta de descanso dos jogadores nesta reta final de temporada. Com duelos intensos, as equipes precisam estar com suas maiores estrelas em uma maior quantidade de tempo para se manterem firmes na disputa. Apesar disso, segundo Tatum, o contrário - o excesso de descanso - foi o verdadeiro motivo de lesões na temporada.

Não é a primeira vez que Stephen Curry enfrenta um problema físico complicado, mas a distensão muscular fora uma novidade na carreira do armador. Aos 37 anos, o camisa 30 manteve a cautela sobre sua volta na série, o que culminou na eliminação do Warriors para o Timberwolves na NBA 2024/25. A ausência nos quatro jogos finais pesou no time de Steve Kerr, quem apontou o principal culpado pelo desfalque decisivo.

A causa em destaque é simples: o longo calendário da NBA. Segundo o técnico do Warriors, há um motivo no qual os jovens elencos estão se sobressaindo contra as franquias "de veteranos". A afirmação se provou ser uma realidade na Conferência Oeste, que contou com a classificação do Oklahoma City Thunder, o time mais jovem da liga norte-americana.