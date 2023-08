Tanto no ATP, quanto no WTA, consideram-se os 18 principais torneios de cada jogador para definir as suas posições no ranking. No entanto, no caso dos melhores tenistas do mundo, são considerados os quatro Grand Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) e oito dos nove Masters 1000 (o torneio de Monte Carlo não é obrigatório).