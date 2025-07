ACOMPANHE: Calderano e Takahashi estreiam nas duplas no WTT Foz do Iguaçu

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam a pré-oitavas de final do WTT Star Contender Foz do Iguaçu, nesta quinta-feira (31), contra os chilenos Alfonso Olave e Sofia Vega. O torneio no Brasil começou nesta quarta-feira (30) e vai até o próximo domingo. Acompanhe a partida ao vivo abaixo:

ATUALIZAÇÃO: Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem o segundo set, 2 a 0 para os brasileiros! Terceira parcial em andamento.

🟢 Hugo Calderano e Bruna Takahashi (BRA) 11x8 Alfonso Olave e Sofia Vega (CHI) | 2° set - encerrado

🟢 Hugo Calderano e Bruna Takahashi (BRA) 11x8 Alfonso Olave e Sofia Vega (CHI) | 1° set - encerrado

2º SET

Na segunda parcial, a dupla do Brasil dominou do início ao fim, jogando de maneira mais agressiva para levar a melhor. Hugo e Bruna rapidamente abriram 6 a 1 e apenas administraram a vantagem até vencerem o set por 11 a 8, com bola cruzada de Calderano.

1° SET

A dupla brasileira começou melhor e abriu 3 a 0, principalmente pelos erros dos chilenos. Porém, rapidamente, Olave e Veja se recuperaram e viraram para 4 a 3. Hugo e Bruna logo reagiram e reassumiram a liderança do placar em 6 a 4. Ao fim, Calderano e Takahashi se mantiveram à frente e venceram a parcial em 11 a 8 após grande devolução de Hugo.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi nas duplas

Bruna Takahashi e Hugo Calderano enfrentam os chilenos Alfonso Olave e Sofia Vega, números 628 no ranking da WTT, pelas oitavas de final. O casal brasileiro venceu o último torneio da WTT, subindo duas posições no ranking e garantindo a 12º colocação no ranking mundial de duplas mistas.

Caso os brasileiros vençam, eles enfrentam o vencedor da partida entre Harmeet Desai / Yashaswini Ghorpade e Oh Junsung / Miyu Nagasaki.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi levaram a prata nas duplas mistas na Eslovênia (Foto: WTT)

➡️ Quem Hugo Calderano pode enfrentar na estreia no WTT Foz do Iguaçu?

Veja quanto eles podem faturar nas duplas mistas

Na disputa das duplas mistas, Hugo Calderano e Bruna Takashi também miram a segunda final e o segundo título possível. Os atletas disputam uma premiação que pode chegar no total a US$ 9,47 mil para a dupla campeã, o que corresponde a R$ 52,7 mil na cotação atual.

Nesta modalidade, a disputa é mais curta. Inicia nas oitavas de final, com bônus de US$ 650 (R$ 3,61 mil), enquanto os classificados para as quartas garantem US$ 1.200 (R$ 6,68 mil). Na semifinal, as quatro melhores duplas faturam US$ 2.125 (R$ 11,8 mil) cada. Na decisão, os vice-campeões levam para casa US$ 3.567, ou R$ 19,8 mil na cotação atual. Os campeões ficam com o maior prêmio, de US$ 5.500, o que significa R$ 30,6 mil.

Campeão: US$ 5.500 (R$ 30,6 mil) | 600 pontos

US$ 5.500 (R$ 30,6 mil) | 600 pontos Vice-campeão: US$ 3.567 (R$ 19,8 mil) | 420 pontos

US$ 3.567 (R$ 19,8 mil) | 420 pontos Semifinal: US$ 2.125 (R$ 11,8 mil) | 210 pontos

US$ 2.125 (R$ 11,8 mil) | 210 pontos Quartas de final: US$ 1.200 (R$ 6,68 mil) | 105 pontos

US$ 1.200 (R$ 6,68 mil) | 105 pontos Oitavas de final: US$ 650 (R$ 3,61 mil) | 5 pontos

FICHA TÉCNICA

WTT STAR CONTENDER FOZ DO IGUAÇU

CALDERANO / TAKAHASHI x OLAVE / VEGA

👥 Partida: Bruna Takahashi e Hugo Calderano x Alfonso Olave e Sofia Vega;

🏓 Fase: pré-oitavas de final;

🏟️ Local: Rafain Convention Center, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil;

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 10h (de Brasília)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv