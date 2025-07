Armador do Knicks projeta Flamengo como destino após a NBA

Conhecido mundialmente como "país do futebol", o Brasil esteve presente na vida de todo jovem fã do esporte, seja nas quadras ou nos video-games. O segundo cenário, aliás, é o caso de Miles "Deuce" McBride que aproveitou para escolher o Rio de Janeiro para o lançamento de seu novo livro. Durante o evento, nesta quarta-feira (30), o armador do New York Knicks projetou seu futuro após a NBA e ainda destacou o Flamengo como possibilidade em sua carreira no basquete.

continua após a publicidade

➡️ Astro do Knicks analisa grande calendário da NBA: ‘É por isso que nos pagam’

— Honestamente, eu sempre tive uma ligação com o Brasil. Eu jogava Fifa quando era criança e sempre usava o Brasil no jogo. E obviamente, quando eu conheci ela (sua namorada, Ana Zortea), ela nasceu daqui (no Brasil) e agora nós temos uma filha juntos, isso faz todo o sentido. Talvez em uns 15 anos. Talvez eu possa jogar para o Flamengo, depois da minha carreira na NBA. Eu consigo imaginar minha vida aqui. Viver por aqui e trazer a nossa filha — destacou McBride.

A adição de Deuce no elenco de alguma equipe no Brasil seria de grande importância para o NBB, que veria mais um atleta de alto nível na liga nacional, o que foi destacado pelo armador do Knicks. Com o relacionamento com uma brasileira, uma nacionalidade futura poderia ser arranjada para o jogador norte-americano. Seu objetivo, no entanto, ainda está com a seleção dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

— Mas eles (basquete brasileiro) estão ótimos, eu não acho que eles precisam de mim. Talvez em alguns anos, muitos anos, mas o objetivo é jogar para a equipe dos Estados Unidos — confessou.

O carinho de McBride com o Flamengo pode ser explicado pela relação com sua namorada, que já foi nadadora do Rubro-Negro por muitos anos. O jogador de 24 anos está em um relacionamento com a brasileira Ana Giulia Zortea, ex-atleta do Flamengo, com quem tem uma filha. Em sua última visita, o armador do Knicks acompanhou à vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Millonarios, no dia 25 de maio de 2024, pela Libertadores.

continua após a publicidade

Antes disso, no entanto, Deuce já havia acompanhado um dos mais tradicionais clássicos do Brasil: Fla x Flu. Sobre o duelo, McBride pôde destacar a inegável paixão que as torcidas têm por seus times de futebol, além da sensação do Macaranã lotado. O armador não deixou de elogiar os fãs brasileiros como um dos "melhores do mundo, honestamente".

Miles McBride, do Knicks, em jogo do Flamengo pela Libertadores (Foto: Reprodução/Instagram: @ deucemcb11)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foco na próxima temporada da NBA com o Knicks

Um dos principais jogadores do banco do Knicks, Deuce está focado em contribuir ao máximo com o desempenho da equipe, seja como titular ou não. O jogador encontra-se de férias, assim como toda a liga, mas se mantém focado para o retorno da próxima temporada. O Knicks voltou às finais de conferência na NBA 2024/25 após 25 anos, em 2000, quando também foi eliminado pelo Indiana Pacers.

— Para mim, eu só quero fazer tudo o que posso para ajudar o time a ganhar. O que eu posso fazer para impactar a vitória é meu objetivo — afirmou o armador.

Apesar de não ser garantia na titularidade do Knicks, Deuce se destaca como uma importante figura o banco de reversas. Na última temporada da NBA, o armador registrou médias de 9,5 pontos e 2,9 assistências por noite. Ele renovou o contrato com a franquia de Nova York, em 2024, por U$ 13 milhões até o fim da temporada de 2026/27.