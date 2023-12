Após ser um dos destaques da ginástica brasileira, Flávia Saraiva marcou presença no tapete vermelho do Prêmio Brasil Olímpico, evento realizado no estado do Rio de Janeiro. A atleta comentou sobre o ano fantástico do esporte em 2023 e sonha em chegar ainda mais alto nas Olimpíadas de Paris 2024. Assista no player acima com a entrevista com Flávia Saraiva.