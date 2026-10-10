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Campeã pan-americana de canoagem morre após acidente no mar

Rie Luciana Nagasako dava aula da modalidade, no Rio de Janeiro, quando caiu na água e se afogou

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 02:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
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A remadora Rie Nagasako, em sua canoa
Rie Nagasako era canoísta da modalidade va'a (Foto: Reprodução/Instagram @japa.vaa)

Campeã pan-americana de canoagem em 2025, Rie Luciana Nagasako morreu nesta sexta-feira (9), aos 48 anos, vítima de um afogamento no Rio de Janeiro. A atleta e instrutora da modalidade estava internada em estado gravíssimo desde que sofreu um acidente em alto-mar, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da cidade, na última quinta (8).

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O episódio aconteceu enquanto Rie ministrava uma aula de canoagem. A remadora tentou orientar os alunos para que virassem suas canoas para um ponto mais seguro, mas acabou perdendo o equilíbrio e caiu na água. Ela foi levada pela correnteza e resgatada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7h do dia seguinte.

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Rie Nagasako chegou de helicóptero ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, já com o quadro de saúde crítico. A morte foi confirmada à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

No ano passado, Rie se sagrou campeã pan-americana de Va'a, modalidade de canoagem havaiana. Ela também foi medalhista de bronze na categoria sprint no Campeonato Mundial da categoria, além de ter fundado o clube Barra Va'a e o Projeto Somar para estimular a prática da vertente no Rio de Janeiro.

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Em nota, a Confederação Brasileira de Va'a (CBVAA) lamentou a morte da "Japa", como Rie Luciana era conhecida, prestando solidariedade aos seus amigos, familiares e alunos. A entidade destacou a paixão e a dedicação da atleta pela modalidade.

Atleta de canoagem va'a Rie Nagasako posa para foto com medalhas
Rie Nagasako era atleta e instrutora de canoagem (Foto: Reprodução/Instagram @japa.vaa)

Leia a nota da CBVAA na íntegra

É com profunda tristeza que a Confederação Brasileira de Va'a (CBVAA) comunica o falecimento da atleta e instrutora Rie Nagasako, também conhecida como Japa, no dia de hoje (09/10), consequência do acidente no mar, ocorrido ontem, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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Rie era uma atleta admirada, uma profissional dedicada e, acima de tudo, uma pessoa muito querida por nossa comunidade. Sua paixão pelo va'a, seu trabalho e sua dedicação ao esporte marcaram a trajetória de muitas pessoas que tiveram o privilégio de conviver e remar com ela.

Hoje, o va'a brasileiro perde muito mais do que uma grande atleta e instrutora. Perdemos uma companheira de remadas, uma referência e uma presença que fará imensa falta dentro e fora da água.

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Neste momento de profunda dor, a CBVAA manifesta sua solidariedade e seu carinho aos familiares, amigos, alunos e a toda a comunidade que compartilhava com Rie o amor pelo nosso esporte.

Seu legado permanecerá vivo em cada pessoa que ela inspirou e em cada remada daqueles que tiveram a oportunidade de aprender e compartilhar momentos ao seu lado.

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