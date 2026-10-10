Campeã pan-americana de canoagem morre após acidente no mar
Rie Luciana Nagasako dava aula da modalidade, no Rio de Janeiro, quando caiu na água e se afogou
Campeã pan-americana de canoagem em 2025, Rie Luciana Nagasako morreu nesta sexta-feira (9), aos 48 anos, vítima de um afogamento no Rio de Janeiro. A atleta e instrutora da modalidade estava internada em estado gravíssimo desde que sofreu um acidente em alto-mar, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da cidade, na última quinta (8).
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O episódio aconteceu enquanto Rie ministrava uma aula de canoagem. A remadora tentou orientar os alunos para que virassem suas canoas para um ponto mais seguro, mas acabou perdendo o equilíbrio e caiu na água. Ela foi levada pela correnteza e resgatada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7h do dia seguinte.
Rie Nagasako chegou de helicóptero ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, já com o quadro de saúde crítico. A morte foi confirmada à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio.
No ano passado, Rie se sagrou campeã pan-americana de Va'a, modalidade de canoagem havaiana. Ela também foi medalhista de bronze na categoria sprint no Campeonato Mundial da categoria, além de ter fundado o clube Barra Va'a e o Projeto Somar para estimular a prática da vertente no Rio de Janeiro.
Em nota, a Confederação Brasileira de Va'a (CBVAA) lamentou a morte da "Japa", como Rie Luciana era conhecida, prestando solidariedade aos seus amigos, familiares e alunos. A entidade destacou a paixão e a dedicação da atleta pela modalidade.
Leia a nota da CBVAA na íntegra
É com profunda tristeza que a Confederação Brasileira de Va'a (CBVAA) comunica o falecimento da atleta e instrutora Rie Nagasako, também conhecida como Japa, no dia de hoje (09/10), consequência do acidente no mar, ocorrido ontem, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Rie era uma atleta admirada, uma profissional dedicada e, acima de tudo, uma pessoa muito querida por nossa comunidade. Sua paixão pelo va'a, seu trabalho e sua dedicação ao esporte marcaram a trajetória de muitas pessoas que tiveram o privilégio de conviver e remar com ela.
Hoje, o va'a brasileiro perde muito mais do que uma grande atleta e instrutora. Perdemos uma companheira de remadas, uma referência e uma presença que fará imensa falta dentro e fora da água.
Neste momento de profunda dor, a CBVAA manifesta sua solidariedade e seu carinho aos familiares, amigos, alunos e a toda a comunidade que compartilhava com Rie o amor pelo nosso esporte.
Seu legado permanecerá vivo em cada pessoa que ela inspirou e em cada remada daqueles que tiveram a oportunidade de aprender e compartilhar momentos ao seu lado.
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