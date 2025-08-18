Calderano confirma o favoritismo e vence na estreia na Suécia

Nesta segunda-feira (18), Hugo Calderano confirmou o favoritismo e venceu a estreia do Europe Smash da Suécia, em Malmo. O triunfo sobre o amigo e compatriota Vitor Ishiy (53º do ranking) foi por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/3 e 11/6.

Com o triunfo no duelo brasileiro, o próximo rival do número 3 do mundo será o chinês Wen Ruibo (35º), de 18 anos, que superou o japonês Yuta Tanaka, por 3 a 0 (13/11, 11/8 e 11/8).



Nesta segunda-feira, Calderano abriu 7/3 no primeiro set e fechou sem sustos em 11/5.

O favorito abriu 4/1 na parcial seguinte e finalizou em 11/3.

Ishiy só ficou à frente no placar no 4/3 do terceiro set, mas Calderano virou para 7/5 e fechou em 11/6.

Na terça-feira, Hugo estreia nas duplas mistas com Bruna Takahashi. Às 9h20 (de Brasília), o casal enfrenta os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu.

Hugo e Vitor têm a mesma idade, 29 anos, e são amigos de longa data. Eles competem e treinam juntos desde muito novos, inclusive, internacionalmente, desde as seleções de base. Nos torneios internacionais, os dois são parceiros de treinos. O atual campeão da Copa do Mundo, aliás, foi padrinho do casamento de Ishiy.



No confronto direto, são três vitórias de Calderano em três partidas na categoria adulta. Até esta segunda-feira, a mais recente foi na final do Pan-Americano do ano passado.

Adversário de Calderano venceu o Pan de 2017

Vitor Ishiy nasceu no dia 22 de setembro de 1995, em São Paulo O mesa-tenista destro se destaca nas competições pan-americanas desde 2017, quando conquistou suas primeiras medalhas de ouro no individual e nas duplas.

Número 53 do mundo, o mesa-tenista de 29 anos, mesma idade de Calderano, é mais um dos brasileiros no individual em Malmo. Nas duplas masculinas, ele jogará ao lado do equatoriano Alberto Mino.

Como funciona o Grand Smash da Suécia?

Os jogos do Europe Smash, como é o caso da Suécia, acontecem em sistema de eliminatória simples. As partidas serão realizadas em melhor de 5 sets até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão decididos em melhor de 7 sets.

O Grand Smash da Suécia distribui nada menos que US$ 1,55 milhão (R$ 8,37 milhões) em premiações.

Premiação do individual

Campeão: 2.000 pontos / US$ 100.000

Vice-campeão: 1.400 pontos / US$ 50.000

Semifinal: 700 pontos / US$ 25.250

Quartas de final: 350 pontos / US$ 13.750

Oitavas de final: 175 pontos / US$ 9.000

2ª Rodada: 90 pontos / US$ 6.000

1ª Rodada: 20 pontos / US$ 4.000

