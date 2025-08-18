Depois da vitória na estreia sobre o amigo e compatriota compatriota Vitor Ishiy (53º do mundo), nesta segunda-feira (18), Hugo Calderano já tem definido o próximo adversário no Europe Smash da Suécia, na quarta-feira, ainda sem horário definido. O número 3 do mundo, de 29 anos, terá pela frente o jovem chinês Wen Rubio, de 18 e 35º do ranking, que vem de triunfo sobre o japonês Yuta Tanaka, por 3 a 0.

Bruna Takahashi vence na estreia do Smash da Suécia



Além de Hugo Calderano, quantos brasileiros disputam o WTT da Suécia?

Tricampeão asiático juvenil (2023, 2024 e 2025) e vice dos dois últimos Mundiais sub-19 (2023 e 2024), Ruibo também venceu, em 2022, o Mundial sub-15. Já no WTT, como profissional, o chinês tem como melhores resultados o vice-campeonato do WTT Contender Skopje 2025, na Macedônia, e do WTT Contender Muscat 2024, em Omã. No decisão do torneio na Macedônia, há dois meses, o mesa-tenista chinês perdeu para um conhecido do público brasileiro, o alemão Benedikt Duda (vídeo abaixo), derrotado por Hugo Calderano na decisão do WTT Contender de Foz do Iguaçu, no dia 3 de agosto.



O maior mesa-tenista da história do Brasil não poupa elogios a Ruibo:



- É um jovem chinês de muito bom nível. É um jogador muito forte, mesmo sendo muito jovem. Vamos analisar exatamente como ele joga para definir algumas táticas para o jogo. Mas vou focar no meu jogo e no que preciso fazer para manter o que venho fazendo. Vai ser uma grande partida.

Calderano elogia Ishiy

Hugo Calderano também comentou sobre a vitória desta segunda-feira:



- Não é fácil jogar contra um companheiro de equipe e amigo. Ele é um grande amigo, passamos muito tempo juntos. Fiquei um pouco desapontando ao ver o sorteio, mas já passamos por isso antes e só tivemos que dar tudo na mesa - disse Calderano.

- Tem sido um grande ano para mim até aqui. Tive os melhores resultados da minha carreira nesta temporada. Então, me sinto em uma grande forma. Isso me dá muita confiança, espero manter esse desempenho. Vamos ver o que acontece aqui.

Como funciona o Europe Smash da Suécia?

Os jogos do Europe Smash, como é o caso da Suécia, acontecem em sistema de eliminatória simples. As partidas serão realizadas em melhor de 5 sets até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão decididos em melhor de 7 sets.

O Grand Smash da Suécia distribui nada menos que US$ 1,55 milhão (R$ 8,37 milhões) em premiações.

Premiação do individual

Campeão: 2.000 pontos / US$ 100.000

Vice-campeão: 1.400 pontos / US$ 50.000

Semifinal: 700 pontos / US$ 25.250

Quartas de final: 350 pontos / US$ 13.750

Oitavas de final: 175 pontos / US$ 9.000

2ª Rodada: 90 pontos / US$ 6.000

1ª Rodada: 20 pontos / US$ 4.000

