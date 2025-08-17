AO VIVO: Bruna Takahashi estreia no Smash da Suécia

Parceira de Calderano nas duplas mistas, Bruna Takahashi estreia neste domingo (17) no individual do Smash da Suécia. A rival da brasileira será a australiana Constantina Psihogios (60ª), às 8h45 (de Brasília). Acompanhe a partida em tempo real com o Lance!.

Tempo real: 1° set - Bruna Taahashi 6 x 8 Psihogis

A brasileira Bruna Takahashi em ação em Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Quem avançar enfrenta, na próxima fase, a romena Elizabeta Samara ou a japonesa Miwa Harimoto, sexta favorita.

Em Foz do Iguaçu, Takahashi era a quinta cabeça de chave e parou nas oitavas de final, diante da sul-coreana Joo Cheonhui. Antes do torneio paranaense, a anfitriã parou na estreia do WTT Contender de Buenos Aires. Na ocasião, derrotada pela indiana Ayhika Mukherjee.

Como foi o jogo?

Bruna começou bem a partida mas cometeu alguns erros não forçados, dando chances para a australiana empatar a partida.

Hugo Calderano estreia segunda (18)

Em sua primeira partida desde o título do WTT Contender de Foz do Iguaçu, no dia 3, Hugo Calderano volta à mesa nesta segunda-feira. Segundo favorito, o número 3 do mundo estreia no Smash da Suécia, em Malmo, num duelo brasileiro contra Vitor Ishiy (53º), às 14h45 (de Brasília). O Sportv (TV fechada) e a CazéTV (YouTube) transmitem ao vivo. ➡️Clique para assistir no Sportv

