Em jogo ‘fácil’, Calderano e Takahashi destroem nas duplas do Grand Smash da Suécia
A dupla segue como única representante brasileira na chave mista
- Matéria
- Mais Notícias
A dupla entre Hugo Calderano e Bruna Takahashi segue como única representante brasileira na chave mista do Europe Smash da Suécia. Em uma partida tranquila, nesta terça-feira (19), os brasileiros vacilaram no terceiro set, mas não demoraram para fechar o duelo contra os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu. Com a vitória, os mesa-tenistas avançam para as quartas de final, que acontecem na quarta-feira (20).
Resumão do Pan Júnior: atletismo e tênis de mesa impulsionam Brasil
Mais Esportes
Saiba quem é o próximo adversário de Hugo Calderano na Suécia
Mais Esportes
Parceria com Calderano e missão em Paris: conheça promessa do tênis de mesa
Mais Esportes
➡️ Além de Hugo Calderano, quantos brasileiros disputam o WTT da Suécia?
Além do confronto nas duplas, os brasileiros estrearam com vitória na chave simples. Calderano confirmou o favoritismo e venceu o amigo e compatriota Vitor Ishiy (53º do ranking) por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/3 e 11/6. Do outro lado, Takahashi venceu a australiana Constantina Psihogios por 3 sets a 1, com parciais de 10/12, 11/1, 11/4 e 11/6.
A vaga nas quartas de final está garantida para Calderano e Takahashi, que voltam à mesa já nesta quarta-feira (20), às 9h55 (de Brasília), como dupla. Os brasileiros enfrentarão os japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo em busca da classificação para a semifinal do torneio.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como funciona o Grand Smash da Suécia?
Os jogos do Europe Smash, como é o caso da Suécia, acontecem em sistema de eliminatória simples. As partidas serão realizadas em melhor de 5 sets até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão decididos em melhor de 7 sets.
O Grand Smash da Suécia distribui nada menos que US$ 1,55 milhão (R$ 8,37 milhões) em premiações.
Premiação do individual
Campeão: 2.000 pontos / US$ 100.000
Vice-campeão: 1.400 pontos / US$ 50.000
Semifinal: 700 pontos / US$ 25.250
Quartas de final: 350 pontos / US$ 13.750
Oitavas de final: 175 pontos / US$ 9.000
2ª Rodada: 90 pontos / US$ 6.000
1ª Rodada: 20 pontos / US$ 4.000
Apenas dois top-30 da WTT fora do torneio
No individual masculino, apenas dois top 30 não disputam o torneio sueco: o vice-líder do ranking, o chinês Wang Chuqin, atual campeão mundial, e o 12º, o francês Alexis Lebrun. Em maio, Chuqin derrotou Hugo Calderano na final do Mundial.
Pela primeira vez, os Smashes, que equivalem aos Grand Slams no tênis, são disputados em quatro etapas, o que deve se repetir nas próximas temporadas. A primeira foi em Singapura, no início de fevereiro. A segunda, em junho, nos EUA, e a última acontece de 25 de setembro a 5 de outubro, na China.
- Matéria
- Mais Notícias