A dupla entre Hugo Calderano e Bruna Takahashi segue como única representante brasileira na chave mista do Europe Smash da Suécia. Em uma partida tranquila, nesta terça-feira (19), os brasileiros vacilaram no terceiro set, mas não demoraram para fechar o duelo contra os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu. Com a vitória, os mesa-tenistas avançam para as quartas de final, que acontecem na quarta-feira (20).

Além do confronto nas duplas, os brasileiros estrearam com vitória na chave simples. Calderano confirmou o favoritismo e venceu o amigo e compatriota Vitor Ishiy (53º do ranking) por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/3 e 11/6. Do outro lado, Takahashi venceu a australiana Constantina Psihogios por 3 sets a 1, com parciais de 10/12, 11/1, 11/4 e 11/6.

A vaga nas quartas de final está garantida para Calderano e Takahashi, que voltam à mesa já nesta quarta-feira (20), às 9h55 (de Brasília), como dupla. Os brasileiros enfrentarão os japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo em busca da classificação para a semifinal do torneio.

Como funciona o Grand Smash da Suécia?

Os jogos do Europe Smash, como é o caso da Suécia, acontecem em sistema de eliminatória simples. As partidas serão realizadas em melhor de 5 sets até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão decididos em melhor de 7 sets.

O Grand Smash da Suécia distribui nada menos que US$ 1,55 milhão (R$ 8,37 milhões) em premiações.

Premiação do individual

Campeão: 2.000 pontos / US$ 100.000

Vice-campeão: 1.400 pontos / US$ 50.000

Semifinal: 700 pontos / US$ 25.250

Quartas de final: 350 pontos / US$ 13.750

Oitavas de final: 175 pontos / US$ 9.000

2ª Rodada: 90 pontos / US$ 6.000

1ª Rodada: 20 pontos / US$ 4.000

Apenas dois top-30 da WTT fora do torneio

No individual masculino, apenas dois top 30 não disputam o torneio sueco: o vice-líder do ranking, o chinês Wang Chuqin, atual campeão mundial, e o 12º, o francês Alexis Lebrun. Em maio, Chuqin derrotou Hugo Calderano na final do Mundial.

Pela primeira vez, os Smashes, que equivalem aos Grand Slams no tênis, são disputados em quatro etapas, o que deve se repetir nas próximas temporadas. A primeira foi em Singapura, no início de fevereiro. A segunda, em junho, nos EUA, e a última acontece de 25 de setembro a 5 de outubro, na China.