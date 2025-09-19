Caio Bonfim é inspiração para capixaba tricampeão dos Jogos da Juventude

Para muitos atletas, subir ao pódio dos Jogos da Juventude é um degrau importante para, quem sabe, alcançar os feitos de seus maiores ídolos. E o capixaba Davi Gabriel, tricampeão na marcha atlética da principal competição multiesportiva do país para estudantes de até 17 anos, se inspira em Caio Bonfim, primeiro medalhista olímpico do Brasil na modalidade.

- Tenho ele como referência máxima, pela humildade dele, pela fé, pelo seu esforço, isso faz acreditar que eu também posso chegar em lugares altos - destaca Davi, de 17 anos, em entrevista ao Lance!.

A paixão do capixaba pela marcha atlética foi à primeira vista.

- Aos 13 anos um amigo me chamou pra ir a um treino de corrida na escola, fui a primeira vez e desde então eu gostei demais. Meu treinador uma vez viu eu imitando a marcha atlética brincando, gostou e me incentivou a fazer. Desde a primeira vez que fiz, continuei e estou até hoje (risos).

E qual a melhor lembrança na principal competição multiesportiva do país?

- Foi a minha primeira participação nos Jogos da Juventude, foi minha primeira medalha nacional de ouro. Foi algo que vai ficar marcado pra sempre e também foi a estreia da marcha atlética nos Jogos - recorda o tricampeão, que mora no município de Serra e treina seis vezes por semana para, quem sabe, seguir uma carreira igual à do ídolo Caio Bonfim.

Inspiração para os conterrâneos nos Jogos da Juventude

Diogo Mello, técnico de Davi e presidente da Federação de Atletismo do Espírito Santo, celebra a participação do estado em mais uma edição da competição:

- Estar nos Jogos da Juventude já é motivo de muito orgulho e ver nossos atletas brilhando no atletismo é motivo de satisfação. A competição tem uma importância enorme, pois é uma das principais vitrines de formação do esporte brasileiro, permitindo que nossos jovens vivenciem uma experiência de alto nível e se preparem para desafios maiores no futuro.

O dirigente e técnico se orgulha do trabalho feito:

- O resultado da equipe capixaba tem sido muito positiva, com atletas mostrando dedicação, evolução técnica e resultados expressivos, o que confirma o trabalho que vem sendo realizado em parceria com clubes, treinadores e familiares.

Na opinião do técnico, ver o pupilo triunfando mais uma vez tem um significado muito importante:

- Sem dúvida, a conquista do Davi traz uma emoção especial. Ele não apenas alcançou um grande resultado, conquistando o tricampeonato, mas, também, inspira os demais, mostrando que todos podem ser capazes.

E o tricampeão dos Jogos da Juventude já tem data para voltar a Brasília: em fevereiro, quando disputará, pela quarta vez, a Copa Brasil de Marcha Atlética. Mais um desafio para o fã de Caio Bonfim.



