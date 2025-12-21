Confrontos da Copa Brasil masculina de vôlei são definidos; veja

O primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei teve fim neste domingo (21) e, com isso, foram definidos os confrontos da Copa Brasil. O torneio reúne as oito equipes melhores colocadas na tabela. Entre os homens, as quartas de final acontecem nos dias 27 e 28 de janeiro, e as semifinais e a decisão estão marcadas para 7 e 8 de março.

A partida que fechou o primeiro turno foi disputada entre Goiás e Minas, e terminou com vitória do time mineiro por 3 sets a 1 (15/25, 16/25, 25/19 e 21/25). Com os três pontos, a equipe subiu do sétimo para o quarto lugar.

Os confrontos da Copa Brasil são definidos com base no chaveamento olímpico, ou seja, o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º mede forças com o 7º, e assim por diante. Confira abaixo quais serão eles:

Campinas (1º) x Sesi Bauru (8º)

Cruzeiro (2º) x Guarulhos (7º)

Praia Clube (3º) x Suzano (6º)

Minas (4º) x Goiás (5º)

Formato da Copa Brasil de vôlei

A Copa Brasil reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga. Nas quartas de final, as equipes se enfrentam em jogo único, com mando do time de melhor campanha. Os confrontos são definidos por meio do chaveamento olímpico, ou seja, o 1º enfrenta o 8º colocado, e o 2º mede forças com o 7º, e assim por diante.

O campeão da Copa Brasil garante vaga na Supercopa 2026 e no Campeonato Sul-Americano 2027. O atual vencedor é o Minas. Já a equipe que soma mais títulos é o Cruzeiro, com oito.

