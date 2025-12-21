Apesar de um início difícil no UFC em 2025, o Brasil novamente provou porque é uma das grandes potências do MMA mundial. Além de grandes vitórias de nomes consagrados, o país provou que segue renovando seus quadros dentro da maior organização do esporte e vários atletas têm se destacado dentro desse contexto.

O LANCE! elencou cinco promessas do MMA brasileiro, entre ídolos de outros esportes, atletas que conquistaram o contrato com o UFC recentemente e aqueles que fizeram de 2025 o ano de suas carreiras até agora.

Mairon Santos, ameaça em duas divisões do UFC

Mairon agitou o UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Mairon Santos)

Após conquistar o título do reality show The Ultimate Fighter no ano passado, Mairon Santos conquistou três grandes vitórias no UFC em 2025. Ainda que não tenha batido o peso em sua última luta, o brasileiro inegavelmente se destacou muito neste ano.

Santos iniciou o ano vencendo Francis Marshall em luta bastante equilibrada. Logo depois, lutou uma categoria acima e foi claramente superior a Sodiq Yusuff, atleta que vinha se destacando no peso de Mairon há alguns anos.

''The Legend'' terminou o ano com um grande nocaute sobre Muhammad Naimov, em sua primeira luta representando a academia Fighting Nerds. Em 2026, caso consiga resolver a questão da balança, Mairon é forte candidato a virar um dos grandes nomes do peso pena.

Valter Walker trouxe o tetra para o Brasil

Valter Walker venceu Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

O estilo desbocado e piadista fora do octógono esconde um atleta letal no peso pesado. Valter Walker se destacou tanto na internet quanto no MMA em 2025. Com seu humor ''diferente'' e falando russo, inglês e português com maestria, o irmão de Johnny Walker agitou a divisão peso pesado em 2025.

Após lutar pela primeira vez no Ultimate no ano passado, Valter voltou à ação em 2025 com o intuito de ''pegar'' o maior número de pés possíveis - isto é, conquistar vitórias sempre com finalizações como chave de perna, chave de calcanhar, etc…

E ele fez isso com maestria - todas as suas vitórias no UFC vieram pelo mesmo golpe: finalização com chave de calcanhar. Em 2026, ele espera trazer o penta, o hexa e, quem sabe, até o hepta.

Bia Mesquita mostrou força na estreia no UFC

Bia Mesquita venceu bônus da noite em sua estreia no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

É curioso falar que uma atleta cujo sobrenome é Lady Goat (A melhor senhorita da história), na verdade, é uma promessa. Porém, a multicampeã mundial de jiu-jitsu Bia Mesquita acabou de fazer sua estreia no UFC e, como muitos têm mostrado, o jiu-jitsu e o MMA são esportes diferentes.

Mas Bia parece estar disposta a mostrar o mesmo nível de dominância que a elevou à condição de lenda dentro dos tatames mundo afora. Após cinco vitórias em eventos menores, Mesquita finalmente assinou com o UFC e estreou em casa.

NO UFC Rio, a brasileira dominou Irina Alekseeva, mostrando paciência de veterana e conquistou a finalização no segundo round. Já de luta marcada, contra Montserrat Rendon em março de 2026, o ano que vem tem tudo para trazer uma nova candidata ao cinturão peso galo do Ultimate.

Melk Costa, injustiçado em 2025

Apesar de já lutar no UFC desde 2023, este ano foi o que colocou Melquizael Costa, o Melk, ou o Dálmata, no radar de todos os pesos penas do Ultimate. O brasileiro teve um ano brilhante, sendo apenas um de dois atletas a conquistar quatro vitórias em quatro lutas em 2025.

Melk começou o ano com uma linda finalização sobre Andre Fili e depois conquistou duas boas vitórias por decisão. Diante de Julian Erosa, Costa ganhou o bônus de luta da noite, provando que também é capaz de produzir grandes combates.

A cereja no bolo foi o incrível e injustiçado nocaute diante de Morgan Charriere. Incrível pois Melk tirou um chute alto do nada e apagou o francês com um golpe que o próprio Charriere bloqueou parcialmente. Injustiçado pois, apesar de incrível, o nocaute não lhe rendeu nenhum bônus. Em 2026, porém, Melk tem tudo para conquistar mais prêmios e, finalmente, entrar no ranking peso pena.

Carol Foro quebrou a banca para entrar no UFC

Carol Foro: campeã do Jungle Fight, brasileira conseguiu contrato com o UFC (Foto: Luiza Almeida)

Única atleta da lista que ainda não estreou no UFC oficialmente, Carol Foro merece seu lugar pela trajetória, mas também pelo nível de competição que precisou encontrar para assinar seu contrato. Vinda do Contender Series, a brasileira precisou passar por Shanelle Dyer para impressionar Dana White e companhia.

Campeã do Jungle Fight e com experiência internacional, lutando no evento emirati UAE Warriors, Carol era zebra diante de Dyer, uma das maiores promessas do MMA britânico e com um cartel até então invicto, incluindo passagens pela PFL, segundo maior evento de MMA do mundo.

Porém, Carol não se fez de rogada e foi superior à inglesa, conquistando vitória na decisão, um contrato com o UFC e a chance de fazer história para o MMA brasileiro em 2026.