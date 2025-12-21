Ao vivo: Campinas decide o terceiro lugar do Mundial de Clubes
Adversário do time brasileiro é o forte Zawiercie, da Polônia
Depois da derrota para o italiano Perugia, na semifinal, na noite de sábado, o Vôlei Renata/Campinas está de volta à quadra neste domingo, às 15h. Em Belém, a equipe busca o terceiro lugar do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei contra o Zawiercie, da Polônia. O Lance! mostra ao vivo.
2º set
- Zawiercie abre 14/10.
- Vantagem dos visitantes é de 12/8.
- Time polonês segue embalado e abre 10/6.
1º set: Zawiercie 27/25 Campinas
- Zawiercie fecha o set com um ace: 27/25
- O time polonês vira para 26/25.
- Campinas tem 24/21.
- O time brasileiro abre 22/19.
- Reta final do set segue equilibrada: 19/19.
- A equipe polonesa vira o placar: 18/17.
- O Campinas mantém a vantagem: 17/15.
- Os anfitriões segue liderando: 16/13.
- Para festa da torcida no Mangueirinho, o Vôlei Renata abre 14/12.
- Com um toque sutil, Newton leva os brasileiros à frente no placar: 10/9.
- O Campinas reage e empata em 9/9.
- Por 9/7, a equipe polonesa segue na frente.
- Newton sobe mais que o bloqueio rival e diminui: 7/6.
- A equipe polonesa consegue a virada: 7/5.
- Os donos da casa começam bem e lideram por 5/4.
Após o revés de sábado, o ponteiro Renan falou em virada de chave para o duelo deste domingo. Na fase de grupos, os poloneses derrotaram os brasileiros por 3 sets a 2:
- Vamos entrar na mesma pegada. Entrar para conquistar o terceiro lugar, queremos sair daqui com a medalha. Agora é entrar 100% no jogo e sair com a medalha.
O camisa 8 do Vôlei Renata também exaltou a luta da equipe na semifinal de sábado:
- Foi um jogo de altíssimo nível. Não tem nem o que falar da equipe deles, mas a nossa está de parabéns também, lutamos até o final. Tive a oportunidade de entrar e consegui mostrar um pouco do meu voleibol. Estou muito feliz, nossa equipe ta de parabéns e sabemos que lutamos até o final. É um jogo muito difícil, um jogo que a gente precisa reinventar algumas coisas e hoje não conseguimos e parabéns para eles.
Perugia busca o terceiro título do Mundial
Bicampeão (venceu em 2022 e 2023), o Perugia decide o título contra o Osaka, do Japão, às 18h30 deste domingo. Na fase de grupos, o time italiano ganhou por 3 sets a 2.
Tudo sobre
