Ao vivo: Campinas decide o terceiro lugar do Mundial de Clubes

Depois da derrota para o italiano Perugia, na semifinal, na noite de sábado, o Vôlei Renata/Campinas está de volta à quadra neste domingo, às 15h. Em Belém, a equipe busca o terceiro lugar do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei contra o Zawiercie, da Polônia. O Lance! mostra ao vivo.

2º set

Zawiercie abre 14/10. Vantagem dos visitantes é de 12/8. Time polonês segue embalado e abre 10/6.

1º set: Zawiercie 27/25 Campinas

Zawiercie fecha o set com um ace: 27/25 O time polonês vira para 26/25. Campinas tem 24/21. O time brasileiro abre 22/19. Reta final do set segue equilibrada: 19/19. A equipe polonesa vira o placar: 18/17. O Campinas mantém a vantagem: 17/15. Os anfitriões segue liderando: 16/13. Para festa da torcida no Mangueirinho, o Vôlei Renata abre 14/12. Com um toque sutil, Newton leva os brasileiros à frente no placar: 10/9. O Campinas reage e empata em 9/9. Por 9/7, a equipe polonesa segue na frente. Newton sobe mais que o bloqueio rival e diminui: 7/6. A equipe polonesa consegue a virada: 7/5. Os donos da casa começam bem e lideram por 5/4.

Após o revés de sábado, o ponteiro Renan falou em virada de chave para o duelo deste domingo. Na fase de grupos, os poloneses derrotaram os brasileiros por 3 sets a 2:



- Vamos entrar na mesma pegada. Entrar para conquistar o terceiro lugar, queremos sair daqui com a medalha. Agora é entrar 100% no jogo e sair com a medalha.

O camisa 8 do Vôlei Renata também exaltou a luta da equipe na semifinal de sábado:



- Foi um jogo de altíssimo nível. Não tem nem o que falar da equipe deles, mas a nossa está de parabéns também, lutamos até o final. Tive a oportunidade de entrar e consegui mostrar um pouco do meu voleibol. Estou muito feliz, nossa equipe ta de parabéns e sabemos que lutamos até o final. É um jogo muito difícil, um jogo que a gente precisa reinventar algumas coisas e hoje não conseguimos e parabéns para eles.

Perugia busca o terceiro título do Mundial

Bicampeão (venceu em 2022 e 2023), o Perugia decide o título contra o Osaka, do Japão, às 18h30 deste domingo. Na fase de grupos, o time italiano ganhou por 3 sets a 2.

